Diddy est vu embrasser une femme mystérieuse après la naissance de son nouveau bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

didy53 ans, a semblé passer un bon moment lors d’un rendez-vous avec une magnifique femme mystérieuse le 16 décembre. Le rappeur, qui vient d’avoir une nouvelle petite fille Amour avec 28 ans Dana Tran, et la beauté non identifiée a dîné au restaurant Nobu à Malibu, en Californie, et a été aperçue en train de s’embrasser à un moment donné. Ils ont souri en marchant dehors dans des tenues à la mode qui comprenaient une doudoune noire et un bonnet en tricot pour lui et une doudoune gris clair pour elle.

Plus à propos didy

La dernière sortie de Diddy avec la femme mystérieuse survient quelques jours seulement après avoir été vu marchant main dans la main avec Shawntya Joseph à New York. Les deux discutaient tout en portant des tenues noires assorties, que l’on peut voir dans ces photos, et à un moment donné, ils se sont arrêtés pour s’engager dans une conversation plus intime alors que des caméras flashaient autour d’eux. On ne sait pas s’il sort officiellement avec le modèle Instagram ou non, en particulier avec ses actions lors de sa dernière sortie, mais ils avaient certainement l’air super amicaux !

Diddy a été assez privé de sa vie amoureuse, mais il s’est ouvert à plusieurs reprises dans le passé. Plus tôt cette année, il a révélé qu’il était toujours “célibataire” mais qu’il sortait avec désinvolture YungMiami, lorsqu’il est apparu sur le podcast du collègue rappeur. “Tu es comme l’une des personnes les plus réelles que j’ai jamais rencontrées et tu es authentiquement toi-même”, lui a-t-il dit à l’antenne. « Tu es une mère formidable et une amie formidable. Nous passons juste un bon moment.

L’artiste a également crié à Diddy il y a à peine quatre semaines après la sortie de sa chanson numéro un “Gotta Move On”. “Félicitations pour le #1 @diddy !!! Bien mérité, je suis si fière de vous, votre travail acharné et votre dévouement ne passent jamais inaperçus. GARDEZ L’INSPIRATION🤍🤍🫶🏾🫶🏾🌹🌹 », a-t-elle écrit à côté d’une photo Instagram sexy d’eux deux.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le statut exact de la relation de Diddy est inconnu pour le moment, mais nous sommes sûrs qu’il se retrouve occupé avec son nouveau paquet de joie. Il a pris à Twitter pour l’annonce et a exprimé sa joie et sa gratitude dans son message. “Je suis tellement chanceux d’accueillir ma petite fille Love Sean Combs dans le monde”, a-t-il déclaré avant de crier à ses autres enfants. “Maman Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessy et moi-même vous aimons tous tellement ! Dieu est le plus grand!”

Lien connexe En rapport: Les enfants de Diddy : tout ce qu’il faut savoir sur ses 7 enfants et leurs mères

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.