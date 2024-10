« Diddy est tellement cuit » : même les fans savent que la famille de Tupac Shakur engageant l’ancien avocat de Jay-Z est une divine providence qui ne se termine que dans un sens

Alors que les discussions n’étaient jusqu’à présent que du bavardage, la situation autour de Sean Combs alias Diddy a pris une tournure sérieuse. En plus d’être enterré sous une montagne de procès et d’accusations, les théories du complot le liant à certains des plus grands décès de l’histoire du hip-hop étaient omniprésentes sur Internet.

Tupac Shakur [Credit Death Row Records]

Les rapports confirment désormais que la famille de Tupac Shakur a engagé un avocat pour enquêter sur tout lien possible entre Sean Combs et le meurtre de Tupac. L’intrigue s’épaissit définitivement et les gens sont impatients de voir comment tout cela se déroulera !

La famille de Tupac Shakur engage un avocat pour enquêter sur Diddy pour meurtre !

Après que les accusations portées contre Diddy aient fait surface, ainsi que son arrestation et une montagne de poursuites judiciaires, les fans ont plongé profondément dans Internet pour découvrir tous les indices cachés qui se cachaient à la vue de tous. Ils ont même découvert que des artistes comme Kendrick Lamar…