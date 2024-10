Diddy emmène Jay-Z et Beyoncé avec lui

Par Jonathan Klotz |

Quelques semaines après que Diddy ait été placé en détention fédérale, accusé de plusieurs crimes fédéraux allant du racket à l’enlèvement, et refusé à plusieurs reprises de libération sous caution, le mur du silence des célébrités tient bon. Lorsque Jaguar Wright s’est adressé à Piers Morgan la semaine dernière, elle a mentionné l’implication de Jay-Z et de Beyoncé dans les activités illicites du rappeur, une allégation explosive qui a secoué les réseaux sociaux. Il n’y a aucune preuve que le couple influent de New York ait été impliqué dans quoi que ce soit d’illégal, mais cela n’a pas empêché les médias sociaux de fouiller chaque pierre pour trouver des preuves.

Les soirées de Diddy étaient populaires pendant des décennies et impliquaient souvent tout le monde à Hollywood, dans la musique, dans les affaires et même dans la politique.

Le véritable danger de l’affaire Diddy apparaît désormais au grand jour, alors que tous ceux qui ont assisté à ses soirées sont réexaminés, compte tenu de la richesse des nouvelles preuves disponibles sur le fondateur de Bad Boy Records. Jay-Z et Beyoncé n’ont pas parlé publiquement ; au lieu de cela, ils ont demandé à leurs avocats de s’en prendre à Piers Morgan, arrachant des excuses très rares au brandon britannique, qui a ensuite demandé à son équipe de revenir en arrière et de modifier l’interview de Jaguar Wright pour supprimer leurs noms. Morgan est quelqu’un qui croit fermement à la liberté d’expression, ce qui signifie que l’édition d’une interview se produit rarement, donc cela doit être sérieux.

Les soirées de Diddy étaient populaires pendant des décennies et impliquaient souvent tout le monde à Hollywood, dans la musique, dans les affaires et même dans la politique. Maintenant que le ministère de la Justice enquête sur eux comme couverture potentielle de ses activités criminelles, se pose le problème très réel d’être considéré comme coupable par association. A leur honneur, Jay-Z et Beyoncé ont combattu les affirmations de Jaguar Wright et ont, à leur manière, brisé le mur du silence.

Alors que Diddy est en prison, Jay-Z et Beyoncé se rendent en ville pour la première fois en public après l’arrestation de leur ancien ami, faisant une apparition commune à la Couronne de Californie comme seuls eux le peuvent.

Pour l’instant, le Beyhive peut être tranquille : Queen Bey n’est pas impliqué, et bien que Jay-Z ait eu son lot de controverses dans le passé, les deux se distancient de leur ancien ami. C’est similaire aux Kardashian, qui ont tous abandonné Diddy sur toutes les plateformes de médias sociaux, et bien qu’ils n’aient fait aucune déclaration publique, de nos jours, même un désabonnement opportun peut en dire long.

Beyoncé dans le clip de « Pretty Hurts »

Alors que Diddy est en prison, Jay-Z et Beyoncé se rendent en ville pour la première fois en public après l’arrestation de leur ancien ami, faisant une apparition commune à la Couronne de Californie comme eux seuls le peuvent. Les fans étaient ravis de les voir dans des tenues assorties, mettant fin aux semaines de spéculations selon lesquelles ils se cachaient au milieu du scandale grandissant. Cela fait donc deux célébrités prêtes à s’exprimer, même si c’est par l’intermédiaire de leurs avocats que cela compte toujours, ce qui soulève la question : qui sera le prochain à se défendre ?

Les soirées de Diddy étaient populaires pendant des décennies et impliquaient souvent tout le monde à Hollywood, dans la musique, dans les affaires et même dans la politique.

De nombreuses publications ont évoqué des sources anonymes sur la façon dont de nombreux acteurs du pouvoir ont peur des représailles de Diddy, même derrière les barreaux, et le ministère de la Justice a mentionné qu’il disposait de matériel de chantage. Bien que Jay-Z et Beyoncé soient pour l’instant à l’abri d’être encore plus impliqués dans l’enquête criminelle, la menace très réelle demeure que les Amenez-le au grec La star commencera à donner des noms, et s’il sent que quelqu’un lui a fait du tort, il pourrait même s’en prendre et essayer de les faire tomber avec lui.

Il y a une preuve vidéo de Kevin Hart à l’un des freak-offs de Diddy, donc on ne sait pas ce qu’il y a d’autre là-bas, qui est dedans et à quel point tout cela va empirer avant la fin du procès.