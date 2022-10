Diddy donne des prières à Gunna pendant un appel téléphonique depuis la prison

Diddy partage des images de son appel téléphonique avec Gunna qui est actuellement derrière les barreaux sur une affaire RICO et l’encourage à rester positif.

Entre la promotion de son alcool, son nouveau single et d’autres projets à venir, Diddy est sans aucun doute l’un des meilleurs OG pour tout le monde dans la culture hip-hop. Lors des BET Hip-Hop Awards, Kanye West a expliqué comment Diddy l’avait influencé, lui, sa famille et à peu près tout le monde. De nombreux rappeurs et artistes offriront toujours des fleurs à Diddy et révéleront comment il les a aidés dans leurs moments les plus sombres. Récemment, Diddy a partagé des images de son appel téléphonique avec Gunna qui est toujours derrière les barreaux après s’être vu refuser sa caution dans l’affaire YSL Rico.

Diddy partage des images de son appel à la prison de Gunna et lui offre des encouragements

Gunna a tendu la main à Diddy derrière les barreaux et, heureusement, Diddy a pu capturer le moment qui a reflété Gunna de bonne humeur. Diddy a posté l’échange sur Instagram et a pu être entendu à plusieurs reprises faire savoir à Gunna qu’il priait pour lui et sa situation.

“J’ai parlé à mon frère @Gunna l’autre jour”, a écrit Diddy. « Dieu nous emmène à travers des voyages fous pour des raisons que nous ne connaissons pas. À tous ceux qui traversent une période difficile, restez dans une fréquence élevée et sachez que tout arrive pour une raison. Gardez la foi et restez concentré sur le laser.

Alors que Gunna est actuellement derrière les barreaux, les accusations portées à nouveau dans l’affaire YSL Rico excluent désormais son nom des accusations les plus graves. Avec ce développement, son équipe a déposé à nouveau les documents de cautionnement et, espérons-le, au minimum, il pourra sécuriser le confinement à domicile. L’affaire RICO devrait commencer en janvier si tout se passe comme prévu.

Vous pouvez regarder l’appel téléphonique entre Gunna et Diddy ci-dessous.