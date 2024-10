Diddy donne des commandes de « lotion » dans une vidéo de fête refaite à neuf

Une vidéo de Diddy disant aux fêtards de rester « lotionnés » a refait surface après son arrestation pour trafic sexuel et racket.

Jeudi (3 octobre), TMZ a obtenu des images du patron de Bad Boy faisant ces commentaires alors qu’il organisait une fête chez lui à Los Angeles en 2022, la nuit après avoir reçu le Lifetime Achievement Award aux BET Awards.

Dans le clip, on peut entendre Puffy s’occuper des tâches d’animation au micro et dire aux participants : « Ayo, tout le monde, assurez-vous que votre haleine est fraîche. […] assurez-vous d’avoir une lotion.

« Si vous fumez de l’herbe, procurez-vous les bandes de Listerine, B. Soyez respectueux. Mesdames, si elles ne veulent pas danser, ne les laissez pas vous retenir.

Il exhorte ensuite les femmes présentes à inonder la piste de danse tout en ordonnant au DJ de jouer le tube R&B de Donell Jones, « U Know What’s Up ».

Regardez-le ci-dessous.

#Exclusif Vidéo: #DiddyIl a un club dans l’une de ses maisons de Los Angeles et il a eu une demande étrange lors d’une fête après avoir remporté un grand prix… disant à la foule de s’assurer qu’elle avait de la lotion. 🧴Article complet en bio ! pic.twitter.com/Le24GyYnGk -TMZ (@TMZ) 3 octobre 2024

Les soirées de Diddy et son penchant présumé pour la lotion ont fait l’objet d’un examen minutieux à la suite de ses accusations de trafic sexuel et de racket.

Au cœur de l’affaire se trouvent les prétendus « freak offs » du magnat, où il aurait forcé des femmes à avoir des relations sexuelles avec des prostitués masculins pendant qu’il se masturbait et enregistrait les rencontres, selon les procureurs.

L’acte d’accusation fédéral a révélé que des preuves de ces monstres avaient été saisies lors des perquisitions à son domicile plus tôt cette année, notamment des séquences vidéo des séances de sexe et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé.

L’avocat de Diddy, Marc Agnifilo, a contesté ce chiffre, bien qu’il ait tenté d’expliquer l’énorme réserve de lubrifiant de son client en affirmant qu’il l’achetait en gros.

« Il a une grande maison, il achète en gros. Je pense qu’ils ont des Costcos partout où il a une maison », a déclaré l’avocat. TMZ pour leur documentaire Tubi La chute de Diddy : l’acte d’accusation.

Cependant, Costco plus tard a réfuté l’affirmation d’Agnifilosoulignant qu’ils ne stockent pas d’huile pour bébé.

Quoi qu’il en soit, la prétendue huile pour bébé de Diddy a fourni plus de munitions à son ennemi de longue date, 50 Cent, qui se moque impitoyablement du magnat depuis qu’il a été accusé pour la première fois d’agression sexuelle l’année dernière.

Après que la révélation ait été rendue publique, 50 a trollé Diddy en publiant une photo de sa récente apparition sur Le spectacle Drew Barrymore et écrivant : « Ici, je suis en bonne compagnie avec [Drew Barrymore] et je n’ai pas 1 000 bouteilles de lubrifiant à la maison.

Le général de la G-Unit a ensuite mis en ligne une photo retouchée d’une bouteille d’huile pour bébé qui a été renommée « Diddy Oil », sous-titrant le message : « Bientôt ! MDR. »

Diddy n’a pas encore abordé spécifiquement les allégations concernant l’huile pour bébé, bien qu’il ait nié tout acte criminel et ait plaidé non coupable des accusations.