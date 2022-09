Diddy dit qu’il “ne portera plus jamais d’ADIDAS” pour Kanye West

Après des jours de dynamitage d’Adidas en ligne, Kanye West reçoit le soutien de ses pairs et Diddy fait une suggestion audacieuse en faveur de Kanye.

Ces derniers jours, les frustrations de Kanye West avec ADIDAS ont atteint leur paroxysme sur les réseaux sociaux. Après que Kanye ait “exposé” ADIDAS pour avoir créé la journée Yeezy et avoir créé des coloris présumés non autorisés auparavant, il est allé plus loin sur les réseaux sociaux au cours du week-end. Il a tellement insisté sur les dirigeants d’ADIDAS qu’Instagram a dû intervenir et supprimer la plupart des publications. Au milieu d’ADIDAS qui sort des diapositives similaires et des boosts similaires comme des chaussures, Kanye demande à ADIDAS d’arrêter de voler ses idées au nom de la créativité.

Diddy menace de ne plus jamais porter d’ADIDAS à cause de la querelle de Kanye West avec la marque

Swizz Beatz est intervenu et a appelé ADIDAS à bien faire avec Kanye West et maintenant la vague d’autres personnes prenant la parole au nom de Ye commence. Diddy, qui est sans aucun doute un OG dans la culture hip-hop, a posté un SMS entre lui et Ye lui demandant ce qu’il pouvait faire pour soutenir Kanye. Diddy est allé un peu plus loin en disant qu’il ne porterait pas d’ADIDAS jusqu’à ce qu’ils fassent bien par Kanye.