Diddy dit à sa fête à la maison de s’assurer qu’ils portent de la lotion, montre une vidéo

Diddy Il a un club dans l’une de ses maisons de Los Angeles et il a eu une demande étrange lors d’une fête après avoir remporté un grand prix… disant à la foule de s’assurer qu’elle avait de la lotion.

TMZ a obtenu une vidéo d’une fête au domicile de Diddy à Holmby Hills en juin 2022, la nuit après qu’il a reçu un BET Lifetime Achievement Award aux BET Awards, et Diddy prend le micro et fait le commentaire bizarre de la lotion.

Diddy dit… « Ayo, tout le monde, assurez-vous que votre haleine est fraîche, assurez-vous d’être lotionné. » Il dit que les gens doivent utiliser un bain de bouche s’ils fument de l’herbe et encourage les femmes à aller sur la piste de danse même si leur partenaire ne veut pas danser.

Le commentaire sur la lotion est particulièrement intéressant avec le recul… parce que le gouvernement fédéral affirme que Diddy utilisait de grandes quantités d’huile pour bébé lors de ses prétendues soirées « Freak Off ». Les procureurs fédéraux déclarent également que des agents ont été confisqués 1 000 bouteilles de lubrifiant lors de perquisitions au domicile de Diddy.

Diddy organisait cette fête particulière au « Club Love », la discothèque située dans son domaine de Holmby Hills… et les gens qui étaient là disent que des invités célèbres comprenaient Russell Simmons , Kimora Lee Simmons , Mary J. Blige , Lil Kim et Jeune Jeezy .

De son côté, Diddy’s a plaidé non coupable à toutes les accusations portées contre lui… et il reste derrière les barreaux à New York en attendant son procès.