Diddy dit à Justin Bieber de ne pas parler des « choses qu’il fait avec son grand frère Puff » dans un clip refait surface

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Sean « Diddy » Combs a mis en garde Justin Bieber contre le fait de parler publiquement des « choses » qu’ils font ensemble, selon un clip refait surface.

Dans la vidéo, le magnat de la musique en disgrâce de 54 ans, qui est en prison pour répondre à des accusations fédérales de racket, de trafic sexuel et de fraude, a rejoint Justin Bieber, 16 ans, pour une apparition dans un épisode de 2011 de « Jimmy Kimmel Live! «

« Que se passe-t-il entre vous, les gars ? Travaillez-vous ensemble ? Kimmel, maintenant âgé de 56 ans, a demandé à Combs et Bieber, qui étaient assis l’un à côté de l’autre.

« Je pense que nous sommes devenus amis d’une manière étrange », a répondu Combs, qui avait alors 42 ans.

L’ENQUETE DIDDY SUR LE TRAFIC SEXUEL APPORTE UN EXAMEN INDÉSIRABLE AUX ÉTOILES : « LE SILENCE EST LA MEILLEURE OPTION », DIT UN EXPERT

« C’est comme Rob et Big », a plaisanté Bieber, aujourd’hui âgé de 30 ans, en faisant référence à l’amitié entre le skateur professionnel Rob Dyrdek et son garde du corps, feu Christopher « Big Black » Boykin, qui ont joué ensemble dans l’émission de téléréalité « Rob & Big ».

« Ouais, exactement », a déclaré Combs alors que le public riait.

« Je suis Big et tu es Rob », a plaisanté Bieber.

« Il sait mieux que de parler de ce qu’il fait avec son grand frère Puff à la télévision nationale. » —Peignes Sean « Diddy »

« Je veux dire, pour beaucoup d’entre nous, il est comme un petit frère », a déclaré Combs. « Vous savez ce que je dis ? Il n’a pas peur d’appeler et de demander conseil. C’est quelqu’un qui, du point de vue de l’industrie, l’industrie du disque est une famille solide.

TMZ PRÉSENTE : LA CHUTE DE DIDDY

« C’est quelqu’un que nous tenons définitivement dans nos bras, et nous voulons le protéger parce que c’est vraiment une personne tellement gentille en plus de ses talents », a poursuivi le fondateur de Bad Boy Records.

« C’est l’un des enfants les plus formidables que l’on puisse connaître. »

Dans le clip, le chanteur de « Baby » a tendu la main pour tapoter l’épaule de Combs avant que les deux hommes ne se serrent la main et se pointent du doigt.

« Vous savez, Diddy a acheté une Bentley à son fils. Peut-être qu’il pourrait vous en acheter une aussi pendant que vous y êtes », a déclaré Kimmel.

« Ouais, il m’a acheté une Lamborghini », a répondu Bieber.

« Oh, c’est sympa », a déclaré l’animateur du talk-show.

« Mais je ne l’ai pas encore reçu », a fait remarquer Bieber.

REGARDER FOX NATION : QU’A FAIT DIDDY ?

« Quand est-ce que ça arrive ? Cette Lamborghini », a demandé Kimmel. « Nous en avons parlé la dernière fois. »

« Oui, il a eu la Lamborghini pendant un jour ou deux et il a eu accès à la maison », a déclaré Combs. « Et il sait mieux que de parler de ce qu’il fait avec son grand frère Puff à la télévision nationale.

« Tout n’est pas pour tout le monde. »

Fox News Digital a contacté les représentants de Combs et Bieber pour commentaires.

En mai, une vidéo de Bieber et Combs se retrouvant chez le rappeur a refait surface.

Le clip, intitulé « 48 HRS de JUSTIN BIEBER avec DIDDY !! » a été partagé sur la chaîne YouTube du hitmaker « Peaches » en novembre 2009.

Dans le clip, Combs montre à Bieber la Lamborghini argentée qu’il a dit qu’il offrirait au jeune de 15 ans « dès qu’il aurait 16 ans ».

« Alors, je vais conduire ça l’année prochaine ? » » a demandé Bieber.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Combs a répondu : « Ouais, quand tu as 16 ans, tu descends et tu dois porter ta ceinture de sécurité… »

« J’ai 15 ans. Vous pouvez monter sur le siège passager. J’ai mon permis », lui a dit Bieber.

Combs a regardé Bieber et a secoué la tête en disant : « Non, tu n’es pas prêt. Ralentissons. »

Les deux hommes se sont attrapés par les épaules et se sont ensuite félicités pendant que Combs plaisantait en disant que Bieber « aurait le manoir » quand il aurait 18 ans.

Combs a ensuite expliqué comment lui et Bieber passeraient leurs deux jours ensemble.

« Il passe 48 heures avec Diddy, lui et son garçon », a déclaré Combs en regardant la caméra. « Ils vivent des moments inoubliables, comme l’endroit où nous traînons et ce que nous faisons, nous ne pouvons pas vraiment le divulguer. Mais c’est définitivement le rêve d’un jeune de 15 ans.

« J’en ai la garde », a ajouté le chanteur de « Last Night ». « Vous savez, il a signé chez Usher et j’avais la tutelle légale d’Usher lorsqu’il a fait son premier album. J’ai fait le premier album d’Usher. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Allons chercher des filles », a dit Bieber à Combs lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait faire.

« Un homme selon mon cœur », a répondu le rappeur. « C’est de cela que je parle. »

Le 16 septembre, Combs a été arrêté et accusé de complot de racket ; trafic sexuel par la force fraude ou coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution. Il risque au minimum 15 ans de prison et une peine maximale de prison à vie s’il est reconnu coupable.

Mardi, l’avocat de Houston, Tony Buzbee, a affirmé que 120 accusateurs s’étaient manifestés, alléguant « un viol, une agression sexuelle et une exploitation sexuelle » contre Combs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Buzbee a allégué que le plus jeune accusateur avait 9 ans, et un autre accusateur présumé âgé de 15 ans. Buzbee a reconnu que d’autres mineurs étaient impliqués dans les poursuites, qui n’ont pas encore été déposées.

L’équipe juridique de Combs a nié les allégations dans une déclaration fournie à Fox News Digital.

« Comme l’a souligné l’équipe juridique de M. Combs, il ne peut pas répondre à toutes les allégations sans fondement dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent », a déclaré l’avocate de Combs, Erica Wolff.

« Cela dit, M. Combs nie catégoriquement et catégoriquement comme étant fausse et diffamatoire toute allégation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de qui que ce soit, y compris des mineurs. Il a hâte de prouver son innocence et de se justifier devant le tribunal, où la vérité sera établie sur la base de preuves, et non de preuves. spéculation. »

Lauryn Overhulz et Tracy Wright de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.