Diddy Dernières nouvelles : Les invités célèbres de Diddy savaient quand quitter la fête ; ‘que s’est-il passé avant 2 heures du matin…’

Les soirées de Sean « Diddy » Combs étaient célèbres et fréquentées par des célébrités hollywoodiennes, mais peu d’entre elles sont peut-être au courant de ce qui se passait après leur départ. Selon certaines informations, les vedettes qui étaient des habitués des soirées connaissaient un signal secret qui leur indiquait quand quitter ces soirées sauvages. Le signal leur disait que maintenant les choses allaient devenir folles. Un rapport de l’US Weekly a déclaré que ce qui s’était passé avant 2 heures du matin n’était rien en comparaison de ce qui s’était passé à 5 heures du matin et que les fêtes se poursuivraient jusqu’à 7 heures du matin.

Le rapport cite une source qui avait l’habitude de gérer les célébrités de haut niveau et confirme qu’elles partaient généralement entre 2 et 3 heures du matin avant la folie.

« Les filles commençaient à perdre leurs vêtements. C’était le signal pour que les gens partent. » C’est à cette époque que la drogue faisait son apparition et que les travailleuses du sexe faisaient tout ce qu’elles voulaient.

Les cassettes de Diddy sont vendues à Hollywood dans la crainte que l’arrestation de Diddy pour trafic sexuel et racket ne fasse tomber de nombreuses autres célébrités. Jay Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Usher, Justin Bieber étaient très proches de Diddy. Mais leur implication dans Diddy’s Freak Offs n’est pas connue. L’avocat Tony Buzbee a déclaré que 120 personnes avaient présenté de nouvelles allégations d’inconduite sexuelle contre Diddy et qu’il disposait d’une liste de noms qui choqueraient les gens.

Les Diddy’s Freak Offs – des relations sexuelles élaborées et énergiques de femmes avec des prostitués masculins devant la caméra pendant des jours ensemble – se déroulaient généralement dans des hôtels et les rapports indiquent que les stars d’Hollywood n’en auraient peut-être pas vu. Et de nombreuses célébrités ont parlé de ce qu’elles ont vu dans le passé. En 2014, Khloe Kardashian a déclaré que lors des soirées de Diddy, la moitié des gens étaient nus.

« Je n’ai jamais été dans des pièces dont les gens parlent et je n’ai jamais su qu’elles existaient », a déclaré Ray J, l’ami de Diddy.

Les cassettes que Diddy enregistrait étaient également utilisées à des fins de chantage. « Nous allons découvrir qui est sur les cassettes vidéo. Pour la plupart des gens, c’est embarrassant [and] des personnes exposées dans des orgies, pas des problèmes juridiques. C’est pourquoi personne n’a jamais parlé », a déclaré une source de l’industrie musicale à US Weekly.