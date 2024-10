Diddy Dernières nouvelles : Diddy a dit à sa victime de 9 ans : « Je ferai de toi une star », révèle son avocat

. « Notre tâche herculéenne est donc d’essayer de passer au crible chacun de ces appels et de nous assurer que nous identifions celles qui sont des victimes et celles qui sont des témoins et que nous collectons des preuves », a déclaré Buzbee au New York Post.

La victime, âgée de 9 ans, n’était pas un cas isolé. Buzbee a révélé que sur les 120 nouvelles victimes qu’il représentera, 25 étaient mineures à l’époque. Ces enfants recherchaient une carrière à la télévision ou dans la musique et Diddy leur a dit « Je ferai de toi une star ».

« Les 120 que nous avons annoncées hier sont des plaintes que nous pourrions déposer dès maintenant contre Sean Combs, mais nous essayons de nous assurer que lorsque nous déposons les plaintes… nous incluons toutes les parties potentiellement responsables », a déclaré Buzbee, ajoutant que le les nouvelles poursuites qu’il envisage devraient être déposées à New York et à Los Angeles au cours du mois prochain.

Diddy a été arrêté pour trafic sexuel, racket et transport en vue de se livrer à la prostitution. Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il engageait de force les gens dans des relations sexuelles élaborées avec des prostitués masculins lors de ses soirées Freak Off depuis des décennies. Diddy n’a pas plaidé coupable et est en prison. Mais l’affaire a fait sensation dans l’industrie du divertissement car on craint que de nombreuses personnes ne tombent avec Diddy. Les A-listers ont perdu le sommeil à cause de leur association passée avec Diddy, bien que personne d’autre que Diddy n’ait encore été désigné comme accusé dans cette affaire.