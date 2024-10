Diddy dépose un appel pour être libéré de prison en attendant son procès

Diddy est en train de croquer à nouveau la pomme… en essayant d’obtenir sa libération sous caution, 3 semaines après avoir été arrêté et jeté derrière les barreaux.

Ses avocats ont fait valoir que la caution de 50 millions de dollars offerte comportait suffisamment de restrictions pour répondre à d’éventuelles préoccupations concernant la subornation de témoins et le risque de fuite… comme nous l’avons signalé, Diddy a proposé d’avoir pas de visiteurs féminins en dehors de sa famille alors qu’il attend son procès depuis son manoir de Miami.

Diddy dit également qu’il continuerait d’essayer de vendre son avion privé, qu’il ne contacterait aucun témoin connu du grand jury et qu’il accepterait de se soumettre à des tests antidopage hebdomadaires.

TMZ a dévoilé l’histoire… Diddy était arrêté le 16 septembre par des agents fédéraux à Midtown Manhattan à l’hôtel Park Hyatt de New York et a été traduit en justice le lendemain devant le tribunal, où il a été chargé avec trafic sexuel, racket et enlèvements.