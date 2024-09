Diddy demande l’annulation d’un jugement par défaut de 100 millions de dollars pour agression sexuelle

Il semble que Sean « Diddy » Combs ne remettra pas encore des millions à un détenu procédurier du Michigan, qui l’a poursuivi pour agression sexuelle.

Le magnat de la musique et des médias en disgrâce, dont les antécédents présumés d’agressions sexuelles ont été révélés au cours de l’année écoulée, a déposé une requête jeudi pour annuler l’ordonnance d’un juge du comté de Lenawee de payer à son accusateur Derrick Lee Cardello-Smith 100 millions de dollars dans le cadre d’un règlement par défaut. L’ordonnance a été rendue lundi après que le rappeur ne s’est pas présenté au tribunal et oblige Combs à payer 10 millions de dollars par mois à partir d’octobre.

Les avocats de Combs ont allégué dans la requête de 83 pages, obtenue par le Times, que le fondateur de Bad Boy Records « n’a pas reçu la convocation et la plainte » que Cardello-Smith avait déposées en juin. Les représentants de Combs affirment également qu’il « n’a aucune obligation (et n’a jamais eu) de répondre à la plainte ».

Cardello-Smith, 51 ans, purge actuellement une peine dans le centre correctionnel d’Earnest C. Brooks pour de nombreuses infractions sexuelles criminelles, selon un détenu du Michigan base de donnéesIl a poursuivi Combs, 54 ans, alléguant que le magnat l’avait drogué et agressé sexuellement lors d’un rassemblement en juin 1997 dans un Holiday Inn dans le Michigan, selon la poursuite.

Cardello-Smith, qui affirme avoir travaillé comme barman dans un restaurant à l’époque, a accusé Combs de l’avoir touché sur la fesse gauche et de lui avoir proposé une boisson alcoolisée. Après avoir accepté la boisson, Cardello-Smith s’est évanoui. Il a affirmé que lorsqu’il est revenu à lui, il a vu Combs avoir des relations sexuelles avec une femme. Le rappeur aurait dit : « Je t’ai fait ça aussi », selon la plainte de Cardello-Smith.

Dans la requête, le représentant légal de Combs a rejeté les allégations de Cardello-Smith comme étant « objectivement incroyables », ajoutant que la plainte fournit un « récit impossible à suivre ».

Le dernier dossier conteste le calendrier et la manière dont Cardello-Smith a signifié le procès à Combs et affirme que le triple lauréat du Grammy n’a eu connaissance du procès qu’après que la nouvelle du jugement de 100 millions de dollars se soit répandue cette semaine.

En réponse à l’ordonnance de cette semaine, l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a souligné les antécédents criminels de Cardello-Smith et ses tendances litigieuses dans une déclaration partagée mardi.

« Cet homme est un criminel reconnu coupable et un prédateur sexuel, qui a été condamné pour 14 chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’enlèvement au cours des 26 dernières années », a déclaré Agnifilo. « Son CV comprend désormais une fraude au tribunal commise depuis la prison, car M. Combs n’a jamais entendu parler de lui et n’a encore moins été poursuivi en justice. M. Combs espère que ce jugement sera rapidement rejeté. »

Cardello-Smith est « un étudiant autodidacte des lois civiles et pénales » et « connu pour sa longue histoire de contestation du système judiciaire avec des poursuites civiles », Horaires du métro de Détroit Selon des documents juridiques, de 2020 à 2024, Cardello-Smith a été plaignante dans plus de 30 procès civils, certains concernant les droits des prisonniers.

Avant de poursuivre Combs, Cardello-Smith avait été condamné trois fois par un tribunal pénal du Minnesota, chaque fois après avoir conclu un accord de plaidoyer ou plaidé non coupable. Les accusations portées contre lui vont de la conduite sexuelle criminelle au troisième degré à l’enlèvement et à la conduite sexuelle criminelle au premier degré lors de la commission d’un crime. Sa condamnation la plus récente, prononcée en mai 2019, prévoit une peine de 17 ans et demi à 35 ans.

Cinq des délits ont eu lieu en septembre et octobre 1997, la même année que l’incident présumé avec Combs. La base de données des détenus indique que Cardello-Smith sera libéré au plus tôt en juillet 2036 et au plus tard en mai 2086, lorsqu’il aura 113 ans.

Un représentant de Combs n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times vendredi. Le Times n’a pas pu contacter Cardello-Smith, qui a déposé plainte contre Combs sans avocat.

L’équipe juridique de Combs a également déposé une requête visant à faire annuler une ordonnance de restriction temporaire demandée par Cardello-Smith en août contre l’entrepreneur en difficulté. Une audience pour la requête est prévue pour lundi.

Dans le cadre de cette affaire dans le Michigan, Combs a dû faire face à une nouvelle vague de réactions judiciaires cette semaine lorsque la chanteuse de Danity Kane, Dawn Richard, l’a poursuivi pour agression sexuelle. Sa plainte accuse également Combs de harcèlement et de traitement inhumain. La chanteuse et ex-petite amie Casandra « Cassie » Ventura et le producteur Rodney « Lil Rod » Jones ont également poursuivi Combs en justice l’année dernière.