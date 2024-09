Diddy demande au juge de rejeter son procès pour agression sexuelle, invoquant le délai de prescription

Alors que ses avocats ont cité une ordonnance du gouvernement local qui a créé une période de relance pour les réclamations, l’équipe de Diddy affirme que la loi de l’État de New York a la priorité… et la loi de l’État dit que le moment est venu et passé pour CM de faire sa réclamation.

Au cas où vous l’auriez manqué… McKinney a déposé sa plainte en mai – affirmant qu’elle avait été invitée à un événement de la Fashion Week masculine au Cipriani Downtown à New York où elle dit avoir rencontré Diddy et il l’a invitée à revenir dans son studio.

Au studio, Crystal dit qu’elle a bu du Hennessy et fumé avec Diddy et son équipe… et qu’elle avait l’impression de flotter – et elle prétend que le joint était peut-être trafiqué.