Diddy défend Yung Miami des commentaires de “Side Chick”

Diddy s’exprime à la défense de Yung Miami après avoir affronté DJ Akademiks qui a fait des commentaires désordonnés “side chick”.

Comme indiqué précédemment, après l’annonce de la nouvelle que Diddy a accueilli une fille avec Dana Tran, DJ Akademiks a éclaté de rire à propos du méga magnat et de son “harem de filles secondaires”.

Yung Miami, qui sort toujours avec Diddy, s’est personnellement offensé et l’a fustigé dans une série de tweets tout en lui disant de “garder son nom hors de sa bouche”.

Le YouTuber a cependant continué et a qualifié sa colère de mal dirigée.

“Yung Miami m’en veut d’avoir souligné l’évidence…”, a écrit Akademiks. “Tu as dit que toi et ce mec alliez vraiment mal ensemble… ce mec a eu un autre bébé avec une autre femme. u le côté poussin. ne te fâche pas maintenant. au moins tu reçois des cadeaux hella. vis ta vie reine. Aussi, dites-nous votre entreprise lol ofc, nous allons commenter.

Il a ensuite utilisé son YouTube pour faire exploser Cultivé l’acteur Luka Sabbat qui s’est demandé pourquoi AK “ne se dispute qu’avec les femmes”…

et il a également fustigé le bon ami de Yung Miami, Saucy Santana, qui a répondu en le traînant sur Twitter.

Maintenant, Diddy lui-même intervient et saute à la défense de Miami.

Mardi, Diddy a tenu à défendre son “Shawty Wop” Miami, et bien qu’il n’ait pas nommé de noms, il était clair qu’il s’adressait à Akademiks.

“@ yungmiami305 n’est pas mon poussin de côté”, a tweeté Diddy. « Ça n’a jamais été, ça ne le sera jamais. Elle est très importante et spéciale pour moi, et je ne joue pas avec mon Shawty Wop. Je ne discute pas de choses sur Internet et je ne commencerai pas aujourd’hui.