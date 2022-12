Diddy défend sa relation avec Yung Miami après avoir accueilli une petite fille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Raw Image LTD/MEGA

Sean “Diddy” Combs53 ans, a parlé de sa relation avec Filles de la ville rappeur YungMiami, 28 ans, après avoir accueilli un enfant avec une autre femme. “@yungmiami305 n’est pas mon poussin de côté. Cela n’a jamais été, ne le sera jamais », a écrit Diddy sur Twitter 13 décembre. “Elle est très importante et spéciale pour moi, et je ne joue pas avec mon Shawty Wop”, a-t-il ajouté. “Je ne discute pas de choses sur Internet et je ne commencerai pas aujourd’hui.”

Plus à propos didy

Alors pensez ce que vous voulez. Mais sache que si tu fais quelque chose pour blesser la mienne, je viendrai chez toi et on en parlera comme des êtres humains. AIMER. – AMOUR (@Diddy) 13 décembre 2022

Dans un deuxième tweet, Diddy a doublé sa défense contre ses ennemis. « Alors pense ce que tu veux. Mais sache que si tu fais quelque chose pour blesser la mienne, je viendrai chez toi et on en parlera comme des êtres humains. AMOUR », a-t-il dit.

Diddy a posté ces tweets après celui de Yung Miami diatribe Twitter à propos de son supposé beau avoir un bébé avec 28 ans Dana Tran. “JE NE SUIS PERSONNE CÔTÉ SALOPE LAISSONS JUSTE CELA CLAIR EN CE LUNDI BON ! Je ne suis pas 2e à aucune chienne ! » Yung Miami a déclaré dans sa diatribe. Elle a ajouté: “Diddy ne ressemblera même pas à la moitié de vos salopes ! La majorité de vous priez tous sur une chienne d’étoile filante plsssssss !!!!!!!”

Diddy et Yung Miami sont censés sortir ensemble depuis au moins décembre 2021, après avoir célébré le Nouvel An ensemble. Diddy a annoncé que les deux étaient un élément propre à Yung Miami Caresha s’il vous plaît balado en juin. “Je suis célibataire. Mais je sors avec quelqu’un, je prends juste mon temps avec la vie », a-t-il déclaré. “Nous sortons ensemble. On va avoir des rendez-vous. Nous sommes amis.” Après que des rumeurs de rupture ont circulé en novembre, Yung Miami a confirmé que la relation était toujours d’actualité en montrant comment Diddy a inondé sa chambre de roses rouges sur Instagram.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le 10 décembre, Diddy a choqué le monde en annonçant la naissance de sa fille, J’adore Sean Combs. Une source proche de Diddy a confirmé HollywoodLa Vie que Dana est bien la mère du septième enfant de Diddy. Le responsable du disque musical a six autres enfants, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lilaet Jessyavec Sarah Chapman et Kim Porterdécédé en décembre 2018.

Lien connexe Lié: Les enfants de Diddy : tout ce qu’il faut savoir sur ses 7 enfants et leurs mères

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.