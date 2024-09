Diddy condamné à une peine de 100 millions de dollars pour agression sexuelle

Derrick Lee Cardello-Smith actuellement détenu, a affirmé dans son procès que Diddy l’avait drogué et agressé sexuellement lors d’une fête à Détroit en 1997. On ne sait pas si le délai de prescription est expiré, mais le juge n’a pas abordé cette question.

Selon la plainte, les deux hommes buvaient et fumaient de l’herbe à la fête et se sont mis nus avec un groupe de femmes. Cardello-Smith dit qu’il pratiquait le sexe oral sur une femme lorsqu’il a senti une main masculine sur sa fesse gauche – il dit que c’était la main de Diddy. Peu de temps après, il dit que Diddy lui a offert une boisson, qui était droguée et il s’est évanoui.