Diddy condamné à payer 100 millions de dollars pour agression sexuelle après avoir manqué une audience au tribunal

Sean « Diddy » Combs est de nouveau dans une situation délicate. Lundi, multiple points de vente Selon un rapport, un juge du Michigan a accordé un jugement par défaut de 100 millions de dollars à Derrick Lee Cardello-Smith, un détenu de 51 ans, après que Combs ne se soit pas présenté à une audience virtuelle liée au procès civil. Combs, par l’intermédiaire de son équipe juridique, a nié tout acte répréhensible.

Cardello-Smith, actuellement incarcéré pour un crime sans rapport avec l’affaire, a affirmé avoir rencontré Combs alors qu’il travaillait dans un restaurant de Détroit en 1997. Variété signalé.

Cardello-Smith a affirmé que lui et Combs avaient des relations sexuelles avec un groupe de femmes lorsqu’il a senti Combs le toucher sur les fesses, USA Today Cardello-Smith a déclaré qu’il avait mis fin à la rencontre sexuelle en conséquence, ce qui aurait incité Combs à lui offrir une boisson, qui, selon lui, était droguée.

« Je suis resté assis là et j’ai commencé à avoir sommeil et à m’évanouir », a écrit Cardello-Smith dans sa plainte de juin, selon le média. « Puis Sean Combs m’a dit : « J’ai ajouté un petit quelque chose pour toi. Je l’obtiendrai de toute façon, d’une manière ou d’une autre. » »

À son réveil, Cardello-Smith a affirmé qu’il saignait et souffrait, selon le média. Cardello-Smith a déclaré que Combs, qui aurait alors eu des relations sexuelles avec une femme, lui aurait dit : « Je t’ai fait ça aussi. »

Une source a déclaré Variété que Combs ne s’est pas présenté à l’audience ni n’a déposé de réponse à la plainte parce que les documents « ont été envoyés à une adresse obsolète et n’ont pas été reçus par l’équipe de Combs en temps opportun ».

À la suite du jugement, Combs a été condamné à payer 10 millions de dollars par mois à compter du 1er octobre.

Cependant, selon Panneau d’affichagesi l’équipe juridique de Combs répond au procès maintenant, « elle pourrait chercher à annuler le jugement par défaut et procéder à un litige normal, où Cardello-Smith devrait prouver ses allégations à un jury avant d’obtenir un jugement. »

Cardello-Smith a déclaré à la Horaires du métro de Détroit, qui a été le premier à rapporter le jugement, Selon le média, il aurait une « longue histoire » de relations avec Combs, et aurait même fourni des dossiers de visiteurs de prison sur lesquels figurait le nom du rappeur. Cardello-Smith, qui, selon le média, a une « longue histoire de contestation du système judiciaire par le biais de poursuites civiles », a affirmé que Combs lui avait offert 2,3 millions de dollars pour rejeter la plainte, ce qu’il a refusé.

La décision de lundi fait suite à une date d’audience en août au cours de laquelle un juge a émis une ordonnance restrictive contre Combs pour l’empêcher de vendre des actifs qui pourraient financer un jugement alors indéterminé, a indiqué le tribunal. Horaires du métro signalé.

Marc Agnifilo, l’avocat de Combs, a nié toutes les allégations de Cardello-Smith, déclarant à plusieurs médias : « Cet homme est un criminel reconnu coupable et un prédateur sexuel, qui a été condamné pour 14 chefs d’agression sexuelle et d’enlèvement au cours des 26 dernières années. »

« Son CV comprend désormais des cas de fraude judiciaire commise depuis la prison, car M. Combs n’a jamais entendu parler de lui et n’a encore moins été poursuivi en justice », a poursuivi Agnifilo. « M. Combs espère que ce jugement sera rapidement rejeté. »

Combs fait actuellement face à plusieurs autres allégations d’agression sexuelle, notamment de la part du rappeur Rodney « Lil Rod » Jones, d’une Jane Doe, de Joi Dickerson-Neal et de son ex-petite amie Cassie Ventura. Combs a nié toutes les accusations portées contre lui, mais n’a pas admettre et s’excuser pour agresser Ventura dans un hôtel après CNN a publié une vidéo de l’incident.

En mars, les propriétés de Combs à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnées par la Sécurité intérieure dans le cadre d’une « enquête en cours », a déclaré un représentant du département. PersonnesJonathan Davis, un autre avocat de Combs, a déclaré au média que « peu importe le nombre de poursuites intentées, cela ne changera pas le fait que M. Combs n’a jamais agressé sexuellement ou fait du trafic sexuel sur qui que ce soit. »

« Nous vivons dans un monde où n’importe qui peut intenter une action en justice pour n’importe quelle raison et sans aucune preuve », poursuit le communiqué. « Heureusement, il existe un processus judiciaire juste et impartial pour découvrir la vérité, et M. Combs est convaincu qu’il aura gain de cause contre ces accusations et d’autres accusations sans fondement devant les tribunaux. »

Si vous avez besoin de parler d’une agression ou d’un abus sexuel, vous pouvez appeler la ligne d’assistance nationale contre les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673), où un personnel qualifié peut vous fournir un soutien, des informations, des conseils ou une orientation. Vous pouvez également accéder à une aide en ligne 24h/24 et 7j/7 en visitant en ligne.rainn.org.

Si vous pensez être dans une relation abusive, vous pouvez appeler la National Domestic Violence Hotline au 1-800-799-7233 ou visiter leur site Web, lahotline.org.