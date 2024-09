Diddy averti par la veuve d’un détenu tué dans son centre de détention : « Cette prison est dégoûtante, il y a des rats qui courent… »

Une femme qui a perdu son mari à cause de violences dans un centre de détention américain, où Sean « Diddy » Combs est détenu, a mis en garde le rappeur contre les dangers de l’établissement. entretien Dans une interview à Us Weekly, elle a conseillé au magnat de la musique de « rester discret » et de « ne faire confiance à personne ». Diddy est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, aux États-Unis, après avoir été accusé de trafic sexuel, de complot de racket et de transport à des fins de prostitution. A lire aussi : Internet réagit à la vidéo refaite de Travis Scott s’enfuyant de Sean « Diddy » Combs après avoir dit…

Sean « Diddy » Combs restera en détention fédérale pour trafic sexuel et racket après qu’un juge a refusé de lui accorder une libération sous caution. (Photo d’archives/ REUTERS)