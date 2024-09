Diddy avait prédit une arrestation pour des fêtes dans une interview refaite en 1999

Diddy Il semblait avoir prédit sa propre chute il y a 25 ans, en parlant ouvertement des fêtes endiablées qu’il aimait organiser – bien avant sa récente arrestation et son inculpation la semaine dernière.

Dans une interview de 1999 refaite à neuf, Diddy a clairement indiqué que le but de ses fêtes était simplement de passer un bon moment, et il était déterminé à les maintenir – avec ou sans permis – malgré les tentatives des autorités de le faire fermer ou même de l’arrêter.

En 1999, Sean « Diddy » Combs a parlé avec ET du genre de fêtes qu’il aime organiser.

Diddy a déclaré à ET : « Ils vont les fermer. Ils vont probablement m’arrêter, faire toutes sortes de choses folles juste parce que nous voulons passer un bon moment. »

Il a également partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles ses partis ont rencontré tant de résistance… affirmant que les gens ont tendance à être intimidés lorsque quelque chose bouleverse leur environnement habituel – en particulier lorsque cela brise les barrières raciales et générationnelles.

En fin de compte, Diddy a déclaré que ses soirées avaient pour seul but de réunir des gens de tous horizons. Il a ajouté qu’il se sentait bien de savoir comment organiser une soirée géniale, surtout quand les gens meurent toujours d’envie d’obtenir une invitation.

Bien sûr, cela dresse un tableau beaucoup plus innocent des rassemblements de Diddy par rapport aux fameux « Freak Offs » et « White Parties » mentionnés. dans son acte d’accusation pour trafic sexuel, enlèvement et racket.