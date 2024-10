Diddy avait-il des tunnels sous sa maison ?

Avec la nouvelle de son arrestation et les allégations persistantes concernant le magnat de Bad Boy Records, de nombreuses personnes semblent s’intéresser au monde qui tourne autour de Diddy. Une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux est qu’il aurait des tunnels secrets sous sa maison.

Diddy a été arrêté à New York le 16 septembre 2024. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations et s’est vu refuser la libération sous caution. Sa maison de Los Angeles a été perquisitionnée par la Sécurité intérieure plus tôt dans l’année, dans le cadre d’une enquête fédérale en cours sur le trafic sexuel. L’acte d’accusation a été descellé le mardi 17 septembre 2024.

Le compte X populaire ThePopTingz a affirmé avoir trouvé un tunnel dans la maison de Diddy. « L’intérieur dispose d’un théâtre privé pouvant accueillir 35 personnes, d’une salle de sport entièrement équipée et d’une cave à vin », ont-ils écrit sur X. « La chose la plus curieuse de la propriété est un tunnel sous-marin relié à une grotte à l’intérieur du luxueux manoir. » De nombreuses personnes sur le réseau social ont affirmé qu’il s’agissait d’un tunnel menant au manoir Playboy en raison de sa proximité avec la résidence de Diddy. D’autres publications sur les réseaux sociaux ont affirmé que le FBI avait trouvé des tunnels sous la maison de Diddy qui étaient autrefois reliés à un sous-sol du manoir de Michael Jackson. UN Tik Tok a affirmé que son équipe était nerveuse, avait bloqué l’entrée de sa maison et les avait suppliés de ne pas entrer dans le tunnel.

Diddy avait-il des tunnels sous son manoir ?

Non, Diddy n’avait pas de tunnels sous son manoir. Reuters a vérifié une affirmation qui circulait sur les réseaux sociaux, selon laquelle une image fabriquée de CNN déclarait que des tunnels souterrains avaient été découverts chez Diddy. « C’est une image manipulée et non quelque chose que CNN a rapporté », a déclaré la représentante de CNN, Emily Kuhn, dans un e-mail adressé au site d’information.

Personnes a rapporté que la rumeur disait que le manoir Playboy possédait une série de tunnels souterrains qui reliaient le manoir à d’autres maisons de la région, y compris celles de « M. J. Nicholson », « M. W. Beatty », « M. K. Douglas » et « M. J. Caan. Cependant, un membre du personnel a déclaré au site que les tunnels avaient été « fermés en 1989 ».

Le site a également rapporté que Diddy avait répertorié son La maison de Los Angeles peu avant son arrestation. Une source proche de Diddy a déclaré qu’il « avait vécu à Miami comme résidence principale pendant des années et avait toujours prévu de vendre la maison à Los Angeles une fois que ses filles auraient grandi et déménagé ». La maison a été inscrite pour 61,5 millions de dollars et comprend 10 chambres, 13 salles de bains et une maison d’hôtes à deux étages.