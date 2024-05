Diddy aurait « frappé » sa petite amie d’université avec une ceinture

Actualités américaines





Sean « Diddy » Combs aurait battu une petite amie d’université « partout » avec une ceinture devant des camarades de classe hurlants il y a plus de 30 ans, selon une nouvelle enquête sur des accusations croissantes d’abus.

L’incident présumé s’est produit lorsque Combs, aujourd’hui âgé de 54 ans, était étudiant à l’Université Howard à Washington, DC, selon plusieurs témoins. dit à Rolling Stone dans un vaste reportage sur « l’histoire de violence » de la star en disgrâce.

Le rappeur de « Bad Boy 4 Life » se tenait devant le dortoir Harriet Tubman Quadrangle du collège lorsqu’il a commencé à crier de manière « belliqueuse » pour que sa petite amie de l’époque sorte, a affirmé un camarade de classe.

L’incident présumé s’est produit lorsque Sean « Diddy » Combs, aujourd’hui âgé de 54 ans, était étudiant à l’Université Howard il y a plus de 30 ans. Getty Images pour Sean « Diddy » Combs

« Il a crié, hurlé et s’est comporté comme un imbécile jusqu’à ce qu’elle descende », a déclaré un ancien élève, qui a affirmé avoir été témoin de l’épreuve.

Combs semblait « super en colère » et « criait à pleins poumons » – puis aurait utilisé ce qui semblait être une ceinture pour frapper la petite amie « partout », a poursuivi le témoin.

Il « lui a frappé les fesses – comme s’il lui avait vraiment fouetté les fesses », a affirmé le témoin présumé.

« Elle essayait de se défendre un peu. Elle pleurait. Et nous lui disions : « Lâchez-la ». Nous criions pour elle.

Un autre camarade de classe se souvient de plusieurs étudiantes paniquées courant dans le dortoir, frappant aux portes et criant que Combs – alors connu sous le nom de « Puff » – aurait attaqué sa petite amie.

« Puff est ici en train d’agir comme un fou. Il la bat », auraient dit les étudiants, selon un témoin.

Combs, qui a abandonné ses études à l’Université Howard en 1990 après seulement un an, a offert l’année dernière 1 million de dollars à son alma mater. Getty Images

L’incident présumé ne s’est pas produit immédiatement, bien que Combs ait abandonné ses études à l’Université Howard en 1990 après seulement un an.

La victime présumée a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par Rolling Stone. L’avocat de Combs n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi.

Voici ce que nous savons des allégations contre Sean « Diddy » Combs

CNN a publié une vidéo exclusive de Sean « Diddy » Combs abusant de son ex-petite amie, la chanteuse Cassie Ventura, le 5 mars 2016.

Le fondateur de Bad Boy Entertainment est visible dans le clip donner des coups de pied, traîner, piétiner et lancer des objets au chanteur de « Me and U ».

Malgré le clip viral, le bureau du procureur du district de Los Angeles a déclaré qu’il ne pouvait pas poursuivre Combs pour la vidéo car l’incident a eu lieu il y a trop longtemps et le délai de prescription a expiré.

Diddy a publié une vidéo d’excuses pour ses actions sur Instagram, citant son « comportement inexcusable » pour avoir battu Ventura et disant : « J’étais foutu ».

L’avocate de Ventura, Meredith Firetog, a fustigé les excuses « pathétiques » de Diddy, affirmant que « la déclaration la plus récente de Combs concerne davantage lui-même que les nombreuses personnes qu’il a blessées ».

Ventura a intenté une action en justice contre Combs en novembre 2023 sur la base de plusieurs allégations, notamment de viol et de violences physiques pendant plus d’une décennie.

Combs et Ventura ont réglé le procès un jour après qu’elle l’ait déposé.

Le mannequin Crystal McKinney a ensuite déposé une plainte distincte accusant le rappeur de l’avoir droguée et de l’avoir forcée à lui faire une fellation lors d’une visite en 2003 dans son studio de New York, alors qu’elle avait 22 ans.

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que son administration envisageait de reprendre la clé de la ville de Combs après la diffusion des images horribles.

Le rappeur a reçu un doctorat honorifique du collège en 2014 et a offert l’année dernière 1 million de dollars à son alma mater.

L’allégation nouvellement apparue sur le campus a émergé après qu’un grand nombre d’autres femmes se sont manifestées pour accuser Diddy d’agression s’étalant sur des décennies – la star en disgrâce étant obligée de s’excuser après que des images troublantes soient apparues le montrant en train de le battre. Cassie Ventura, alors petite amie en 2016.

Combs a reçu un doctorat honorifique du collège en 2014. Allison Shelley

Depuis que Ventura a accusé Combs de viol et d’abus en novembre, il a fait l’objet de six poursuites pour abus – dont la dernière en date du mannequin Crystal McKinney, qui affirme l’avoir droguée et forcée à lui faire une fellation lors d’une visite dans son New York. Studio de ville il y a vingt ans.

Pendant ce temps, les enquêteurs fédéraux se prépareraient désormais à traduire les accusateurs de Combs devant un grand jury fédéral dans la Big Apple, un une source proche du dossier a déclaré à CNN.

Combs a précédemment nié les allégations portées contre lui, accusant ceux qui le poursuivent de « chercher un jour de paie rapide ».

« Laissez-moi être absolument clair : je n’ai commis aucune des choses horribles alléguées », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux en décembre dernier.

Cependant, il a ensuite été contraint de s’excuser d’avoir battu Cassie après que les images ont été obtenues par CNN.

« C’est très difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de votre vie, mais parfois il faut le faire », a déclaré Diddy dans une vidéo sur Instagram dans lequel il n’a pas nommé Ventura ni fait référence à elle directement. « J’en avais marre. J’ai touché le fond – mais je ne trouve aucune excuse. Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}