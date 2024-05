Diddy aurait forcé l’étudiante, ex-Kim Porter, à prendre de l’ecstasy lors d’une agression sexuelle, selon un nouveau procès

{{#rendered}} {{/rendered}}

Sean « Diddy » Combs aurait agressé sexuellement une étudiante en mode tout au long des années 90, selon une nouvelle plainte déposée jeudi à New York.

April Lampros, une ancienne étudiante du Fashion Institute of Technology, a déclaré que Combs « avait promis de la guider » dans l’industrie après leur rencontre en 1994, mais leur amitié « s’est rapidement manifestée par une relation agressive, coercitive et abusive basée sur le sexe », selon des documents. obtenu par Fox News Digital.

Lampros a rappelé « quatre rencontres sexuelles terrifiantes » avec Combs, dont l’une datait de 1996, lorsque Combs « a forcé » Kim Porter et Lampros à prendre de l’ecstasy, puis « a demandé à Kim Porter d’avoir des relations sexuelles avec Mme Lampros ».

Combs et Porter sont ensemble depuis près de 13 ans et ont trois enfants ensemble. Porter est décédé en novembre 2018. Elle avait 47 ans.

La nuit de la rencontre avec l’ex-petite amie de Combs, Lampros s’est rappelé s’être senti « étourdi et léthargique » après que Combs « lui ait forcé la gorge à avaler la pilule pour s’assurer qu’elle était avalée », selon les documents.

Lampros « s’est opposé vocalement » à l’idée d’avoir des rapports sexuels avec Porter, mais « M. Combs lui a rapidement rappelé qu’elle n’avait aucun contrôle sur la situation car il pourrait lui faire perdre son emploi ». À l’époque, Lampros effectuait un stage chez Arista Records, la société mère de son label Bad Boy Records.

Des documents indiquaient que Combs « s’est assis à proximité, se masturbant pendant un certain temps avant de repousser Kim Porter de Mme Lampros » et de se forcer à l’intérieur d’elle, « et de la violer ».

Elle a tenté de mettre fin aux communications avec Combs, mais il a persisté et l’a invitée à la fête d’anniversaire de Kim. Porter « était très irrité envers Mme Lampros après qu’elle ait été forcée de se livrer à des actes sexuels » avec elle, selon les documents, et l’a fait renvoyer d’un restaurant où Lampros travaillait dans la région de Soho en guise de représailles.

Lampros a déclaré que le rappeur « avait un caractère épouvantable et menaçait souvent de lui faire du mal si elle ne faisait pas ce qu’il disait, s’il la voyait parler à d’autres hommes ou si elle ne répondait pas à ses appels téléphoniques ».

Elle n’était également « pas autorisée à parler de sa relation avec M. Combs à qui que ce soit parce qu’il ne voulait pas que quiconque sache qu’il la voyait parce qu’elle est une femme blanche ».

Les actes n’étaient pas isolés de l’État de New York, puisque Combs aurait transporté Lampros à Atlanta et à Miami où ils passeraient du temps ensemble, ont déclaré les documents. Lampros a affirmé que le « premier viol » avait eu lieu à l’hôtel Millennium à New York. Elle se souvient avoir informé Combs qu’elle ne se sentait pas bien, mais « il a ignoré ses paroles et a continué à lui enlever ses vêtements ».

« Des mois après le premier viol, M. Combs a poursuivi Mme Lampros. Il lui a envoyé des cadeaux, des cartes et des fleurs et a utilisé son pouvoir et son accès aux événements de l’industrie musicale pour attirer à nouveau Mme Lampros », indiquent les documents.

Lors d’une autre rencontre, le rappeur « All About the Benjamins » se serait forcé à Lampros dans un parking sous le regard d’un préposé. Elle a affirmé que la dernière rencontre avait eu lieu en 2000, lorsqu’ils se sont vus lors d’un événement au Rockefeller Center.

Il aurait continué à l’appeler après l’avoir vue et « lui aurait proposé d’envoyer son chauffeur la chercher ». Quelques jours plus tard, il a rappelé et elle l’a autorisé à venir.

« M. Combs a commencé à s’excuser pour ses comportements passés ; il a commencé à lui dire qu’il était un homme changé. Il l’a ensuite comblée de compliments, lui disant à quel point elle était belle et a continué à se remémorer leur vie sexuelle antérieure. Il a ensuite commencé à laisser des allusions sur ils ont eu des relations sexuelles, Mme Lampros a rejeté ses avances », indiquent les documents. « Soudain, sorti de nulle part, M. Combs l’a violemment attrapée et s’est imposé sur elle. »

Les représentants de Combs et Lampros n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Combs est également poursuivi par Liza Gardner, Jane Doe, Joi Dickerson-Neal et le producteur de musique. Rodeny « Lil Rod » Jones . Combs a nié chacune de ces affirmations.