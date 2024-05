Diddy aurait été bouleversé par la sortie de la vidéo sur les abus de Cassie

Diddy aurait dit à au moins un ami proche qu’il y avait un « agenda » plus large entourant la diffusion de la vidéo d’agression virale de la petite amie du magnat de l’époque, Cassie, datant de 2016.

Une source proche de Diddy a déclaré Le New York Post que le magnat en difficulté est furieux de la sortie de la vidéo et insiste sur le fait qu’elle ne raconte que la moitié de l’histoire.

« Il est furieux », a déclaré la source au média. «Surtout à propos de la vidéo. Il insiste sur le fait que cela ne raconte pas toute l’histoire de ce qui s’est passé. Non pas qu’il l’excuse, mais il dit que c’est une vidéo sélectionnée.

La source poursuit : « Sa position est qu’il y avait un objectif dans la diffusion de la vidéo au moment de sa sortie. Mais en fin de compte, il sait que sa grande préoccupation, ce sont les perquisitions chez lui ; la vidéo de Cassie n’est qu’une distraction.

L’affirmation de la source est étayée par le fait que le tweet épinglé de Diddy, visible ci-dessous, est une déclaration de décembre 2023 qui affirme que ses accusateurs, dont Cassie, sont « des individus à la recherche d’un salaire rapide », tout en insistant sur le fait qu’il « n’a pas faire l’une des choses horribles alléguées.

Diddy aurait été bouleversé par la diffusion de la vidéo d’abus de Cassie : « Il y avait un agenda » pic.twitter.com/nqzBfQMyQn – HipHopDX (@HipHopDX) 25 mai 2024

Cassie a récemment rompu son silence à propos de la sortie de la vidéo déchirante.

La chanteuse de R&B a publié une déclaration sur Instagram jeudi 23 mai, traitant à la fois de l’attaque et de l’effusion de soutien qu’elle a reçu depuis la diffusion de la vidéo la semaine dernière.

« Merci pour tout l’amour et le soutien de ma famille, de mes amis, des étrangers et de ceux que je n’ai pas encore rencontrés. L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début », a-t-elle commencé.

« La violence domestique est LE problème. Cela m’a brisé en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir. Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé.

Cassie, qui a poursuivi son ex-petit ami Diddy pour viol, violence domestique et trafic sexuel en novembre dernier, a également exhorté les sceptiques et les critiques à être plus enclins à croire les victimes d’abus lorsqu’elles se manifestent.

« Merci à tous ceux qui ont pris le temps de prendre cette affaire au sérieux. Ma seule demande est que TOUT LE MONDE ouvre son cœur aux victimes croyantes du premier coup », a-t-elle poursuivi. « Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation dans laquelle on était impuissant.

« Je tends la main à ceux qui vivent encore dans la peur. Contactez vos collaborateurs, ne les coupez pas. Personne ne devrait porter seul ce poids. Ce voyage de guérison est sans fin, mais ce soutien signifie tout pour moi. Merci. Aime toujours, Cassie.