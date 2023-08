Diddy annonce la liste inaugurale des talents de Revolt World

Sean « Diddy » Combs annonce la programmation inaugurale de Revolt World Talent centrée autour du thème « We Are Hip Hop ».

Même avec Diddy au cœur de son procès contre Diageo, il continue d’aller de l’avant avec de nouvelles entreprises. Aujourd’hui, M. Combs a annoncé que le monde inaugural de la révolte se déroulerait dans Atlanta Géorgie du 22 au 24 septembre. De plus, lorsque Diddy assemble quelque chose, vous savez que tout le monde apparaîtra pour soutenir tout ce qu’il a dans sa manche. L’événement sera présenté par Walmart et mettra en vedette des pionniers et des visionnaires à venir qui feront leur marque. Performances, keynotes, panels, interviews et tout ce que vous avez appris à aimer de Revolt est au menu. Jeezy, Juvenile, Money Bag Yo, Queen Naija, May The Don, DVSN et d’autres animeront les représentations. REVOLT accueillera également des visionnements en direct de leurs émissions à succès de Careasha Please, Assets Over Liabilities, Big Facts, The Hasten Lee Show, Drink Champs, et plus encore.

REVOLT World proposera des conversations épiques avec Amber Grimes de LVRN, Walter J. Tucker, Groovey Lew, Lauren London, Rotimi, Sowmya Krishnamurthy, DJ Hed, Flau’jae et Jemele Hill. De plus, vous pouvez vous attendre à un week-end incroyable à Atlanta avec Ciroc et DeLeon qui circulent et les connaissances sont transmises.