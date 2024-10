Diddy accusé d’avoir violé une femme en guise de « vengeance » pour les allégations concernant le meurtre de Tupac Shakur

Getty Images Le magnat de la musique fait face à de multiples plaintes pour viol et agression sexuelle

Sean « Diddy » Combs a été accusé d’avoir violé une femme en guise de « vengeance » pour avoir suggéré qu’il était impliqué dans le meurtre de Tupac Shakur. Dans une plainte déposée en Californie, Ashley Parham affirme également que la musicienne a menacé de lui trancher le visage avec un couteau en représailles à ses commentaires. M. Combs n’a pas encore répondu aux allégations, mais a toujours nié toutes les allégations d’agression sexuelle. Il a également nié toute implication dans la fusillade en voiture qui a tué le rappeur Tupac Shakur à Las Vegas en 1996.

Le meurtre n’a jamais été résolu, bien que l’ancien membre du gang Duane « Keffe D » Davis ait été accusé de meurtre l’année dernière. M. Davis, dont le procès débutera en mars 2025, avait précédemment affirmé que M. Combs lui avait offert 1 million de dollars (769 000 £) pour un coup sur Shakur.

Dans des documents juridiques déposés mardi en Californie, Mme Parham dit qu’elle a atterri sur le radar de M. Combs après avoir rencontré un de ses amis dans un bar en 2018. L’amie « tentait d’impressionner » les gens en passant un appel vidéo à M. Combs, mais Mme Parham a refusé de participer car elle pensait que le rappeur « avait quelque chose à voir avec le meurtre du rappeur Tupac Shakur ». Dans le procès, elle affirme que M. Combs a entendu son commentaire et a déclaré qu’elle « paierait » pour cela. Environ un mois plus tard, l’ami l’a invitée chez lui pour lui demander de l’aide avec ses médicaments contre le cancer, et M. Combs est arrivé à l’improviste, affirme-t-elle. Mme Parham affirme que le rappeur s’est ensuite approché d’elle « avec un couteau et l’a tenu sur le côté droit de son corps ». [her] visage et a menacé de lui faire un « sourire de Glasgow » en représailles à ses déclarations précédentes ». M. Combs lui a ensuite arraché ses vêtements et l’a violée « violemment » avec une télécommande de télévision, selon les documents. Au cours de cette épreuve, M. Combs lui aurait dit que sa vie était entre ses mains et que, s’il le souhaitait, on ne la reverrait plus jamais.

Mme Parham allègue qu’elle a ensuite été violée par plusieurs personnes, « jusqu’à ce qu’elle n’ait finalement plus aucun contrôle sur son corps ni ne puisse bouger son corps ». Mme Parham dit qu’elle a finalement tenté de s’échapper, mais qu’elle a été confrontée à M. Combs, qui lui a offert de l’argent pour dire que le viol était consensuel, affirme-t-elle. Elle a couru vers ses voisins pour demander de l’aide, selon le procès, alors que des coups de feu ont été tirés dans sa direction. Ils avaient déjà appelé la police après avoir entendu du bruit à côté. Mme Parham dit qu’elle a déclaré au département du shérif de Contra Costa qu’elle avait été violée collectivement par M. Combs et ses associés, mais qu’aucune autre mesure n’a été prise. Elle s’est rendue à l’hôpital trois semaines plus tard et le personnel a appelé la police locale. Cependant, Mme Parham affirme qu’aucun de ses rapports de police n’a donné lieu à une enquête. Elle poursuit M. Combs et six autres personnes pour agression sexuelle et coups et blessures, abus, séquestration et enlèvement, et exige un procès devant jury. La BBC a contacté ses avocats pour obtenir leurs commentaires et sollicite également une réponse de ses coaccusés.

Getty Images Les accusations portées contre M. Combs pourraient le conduire à la prison à vie