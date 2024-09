Diddy accusé d’avoir drogué un collaborateur de Cassie : « Il savait quelque chose de mal »

Diddy a été accusé d’avoir drogué une collaboratrice de Cassie, qui a déclaré avoir « instantanément » su que « quelque chose n’allait pas » lorsque cela s’est produit.

L’auteure-compositrice Tiffany Red s’est rendue sur Instagram jeudi (19 septembre) pour partager une expérience qu’elle a vécue avec le magnat de Bad Boy en disgrâce.

« Aujourd’hui, je me sens un peu plus en sécurité en sachant que Sean Combs est derrière les barreaux », a écrit Red. « Je suis reconnaissant au procureur américain du district sud de New York et au département de la Sécurité intérieure d’être intervenus et d’avoir montré à M. Combs et à l’industrie de la musique, qui lui ont permis de le faire, qu’ils ne sont pas au-dessus des lois. Cette année écoulée a été incroyablement stressante et terrifiante par moments, mais je suis reconnaissant d’avoir eu l’occasion de me libérer de toutes ces expériences sombres. »

« Alors que je co-créais le deuxième album de Cassie, j’ai été dégradé par Sean Combs, trompé par lui, son équipe et les maisons de disques sur la sortie de la musique, j’ai été exposé aux abus de Diddy envers Cassie et d’autres personnes de son entourage, et j’ai consommé sans le savoir quelque chose de mélangé sans mon consentement dans son studio à domicile de Hombly Hills alors que j’écrivais pour Cassie en 2017. »

Elle a continué : « Je n’oublierai jamais le cri : « Qu’est-ce qu’il y a là-dedans ?! » J’ai su instantanément, après avoir fumé le joint, que quelque chose n’allait pas. J’ai réussi à m’en sortir cette nuit-là par la grâce de Dieu, mais je suis hantée par les choses dont je ne me souviens pas de cette soirée-là.

« Personne ne devrait avoir à subir ce genre de traumatisme pour réussir dans l’industrie musicale. Nous méritons tous mieux. »

Les messages texte frénétiques de Diddy à Cassie après son agression brutale en 2016 ont été révélés au tribunal après sa récente arrestation.

Le message a été rendu public lors de l’audience d’appel de la libération sous caution du magnat du rap à New York mercredi (18 septembre), ce qui a abouti à ce qu’il se voit refuser la libération sous caution pour la deuxième fois.

Lors de l’audience, la procureure adjointe américaine Emily Johnson a lu les messages que Diddy a envoyés à Cassie après l’attaque choquante de l’hôtel, dont les images ont été diffusées plus tôt cette année.

Selon Johnson, le patron de Bad Boy a écrit à sa petite amie de l’époque : « Appelle-moi, les flics sont là. J’ai six enfants. Yo, s’il te plaît, appelle-moi, je suis encerclé. Tu vas m’abandonner tout seul. »

en rapport nouvelles Diddy reçoit une réponse mordante de l’avocat de Cassie à propos de ses activités de rafting 10 juillet 2024

« Le défendeur savait qu’il avait fait quelque chose qui pouvait provoquer une intervention de la police », a déclaré Johnson à propos du texte.

À un moment donné, Cassie a envoyé un SMS à Diddy pour lui dire qu’elle avait encore des « bleus incroyables » suite à l’agression, a déclaré Johnson au juge Andrew L. Carter.

Elle lui a aussi dit : « Quand tu te fais avoir, tu me frappes. Je ne suis pas une poupée de chiffon. Je suis l’enfant de quelqu’un. »