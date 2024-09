Diddy a une chance car le juge rejette le jugement de 100 millions de dollars

Sean « Diddy » Combs fait peut-être face à une lourde inculpation pour trafic sexuel, mais le magnat de la musique en disgrâce a également remporté une victoire juridique dans le Michigan.

Un juge du tribunal de première instance du comté de Lenawee a décidé mercredi d’annuler le jugement par défaut qui obligeait le fondateur de Bad Boy Records à payer 100 millions de dollars à un détenu du Michigan qui poursuivait Diddy pour agression sexuelle. La semaine dernière, la juge Anna Marie Anzalone avait ordonné à Combs, 54 ans, de payer à son accusateur Derrick Lee Cardello-Smith 10 millions de dollars par mois à partir d’octobre, après que le magnat ne s’est pas présenté à une audience au tribunal civil.

Le 13 septembre, les avocats de Combs ont déposé une requête de 83 pages pour annuler le jugement, alléguant que Cardello-Smith, 51 ans, n’avait pas correctement signifié Combs conformément à la loi du Michigan. La requête affirmait également que le rappeur n’avait eu connaissance du procès que par des rapports sur le règlement par défaut important.

Le représentant légal de Combs n’a pas fait de commentaires au Times mercredi. Le Times n’a pas pu contacter Cardello-Smith, qui a porté plainte contre Combs sans avocat.

Cette semaine, la défense de Combs a alerté le tribunal d’incohérences présumées dans la preuve de signification de Cardello-Smith, alléguant qu’il avait modifié les documents nécessaires pour que le tribunal rende le jugement par défaut, a-t-on appris au Times.

Cardello-Smith purge actuellement une peine dans la prison d’Earnest C. Brooks pour de nombreuses infractions sexuelles. Il a poursuivi Combs en juin, alléguant qu’il avait été drogué et agressé sexuellement par Diddy lors d’une réunion en juin 1997 dans un Holiday Inn du Michigan.

Dans sa plainte, Cardello-Smith a affirmé que Combs l’avait touché sur la fesse gauche et lui avait proposé une boisson alcoolisée. Après avoir accepté la boisson, Cardello-Smith a déclaré qu’il s’était évanoui. Il a affirmé que lorsqu’il est revenu à lui, il a vu Combs avoir des relations sexuelles avec une femme. Le rappeur lui aurait dit : « Je t’ai fait ça aussi », selon la plainte.

Avant de déposer cette plainte, Cardello-Smith avait été condamné trois fois par un tribunal pénal du Minnesota, chaque fois après avoir conclu un accord de plaidoyer ou plaidé non coupable. Les accusations portées contre lui vont de conduite sexuelle criminelle au troisième degré à enlèvement et conduite sexuelle criminelle au premier degré lors de la perpétration d’un crime. Cinq des infractions ont eu lieu en septembre et octobre 1997, la même année que l’incident présumé avec Combs.

Dans la motion déposée la semaine dernière, les avocats de Combs ont décrit les allégations de Cardello-Smith comme « objectivement incroyables », ajoutant que la plainte fournit un « récit impossible à suivre ». Avant cela, l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, avait qualifié Cardello-Smith de « criminel condamné et prédateur sexuel » dans une déclaration partagée avec le Times.

En plus de l’indemnisation coûteuse par défaut, Anzalone a également annulé une ordonnance de restriction temporaire que Cardello-Smith avait demandée en août contre l’entrepreneur en difficulté. Une audience pour l’affaire est prévue pour le mois prochain.

Pourtant, les ennuis juridiques de Diddy sont loin d’être terminés.

Le rappeur, dont les antécédents d’agressions sexuelles ont été révélés l’année dernière, a été arrêté lundi dans le cadre d’une vaste enquête fédérale sur des allégations de trafic sexuel. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation – trois chefs de trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution – devant un tribunal fédéral de Manhattan mardi.

Combs restera dans une prison fédérale de Brooklyn, New York, en attendant son procès, malgré les demandes de son avocat pour une assignation à résidence et une caution de 50 millions de dollars.

Les journalistes du Times, Richard Winton et Hannah Fry, ont contribué à ce reportage.