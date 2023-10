Diddy « a payé 1 million de dollars pour l’assassinat de Tupac Shakur », a affirmé le gangster Keefe D avant son arrestation pour le meurtre du rappeur

L’homme accusé du meurtre de Tupac Shakur a déclaré de manière choquante que la star du hip hop Diddy avait orchestré et payé 1 million de dollars pour l’assassinat.

Keefe D, qui a comparu devant le tribunal de Las Vegas pour le meurtre d’hier, a affirmé à plusieurs reprises que Diddy – de son vrai nom Sean Combs – lui avait demandé de « sortir » Pac et le patron du label, Suge Knight.

Diddy a toujours nié toute implication dans la fusillade de Tupac Crédit : Getty

Pac a été abattu le 7 septembre 1996 alors qu’il se trouvait dans une voiture avec Suge Knight à Las Vegas. Crédit : Getty

Keefe D a été arrêté et accusé du meurtre Crédit : Getty

Les représentants de Diddy n’ont fait aucun commentaire lorsqu’ils ont été interrogés sur les allégations – mais Combs avait auparavant rejeté les affirmations selon lesquelles il était impliqué dans la mort de Tupac, les qualifiant de « non-sens ».

Le US Sun peut révéler comment le gangster de Compton – de son vrai nom Duane Davis – a fait cette allégation dans son livre, dans des interviews sur les réseaux sociaux – et même dans une interview de la police secrète avec le LAPD.

Un autre ancien gangster de l’époque – James McDonald – anciennement connu sous le nom de Mob James – a également confirmé au US Sun qu’il avait entendu des rumeurs selon lesquelles Diddy et d’autres personnes dans le couloir de la mort mettaient à prix la tête de Suge et Tupac – en tant qu’artiste de rap basé à New York. était terrifié par le patron du label.

Dans une interview exclusive, James, qui travaillait comme agent de sécurité pour Death Row Records, a déclaré que « la tête de tout le monde était mise à prix » à l’époque, alors que la guerre entre Bad Boy Records sur la côte Est et Death Row Records à l’Ouest, réchauffé.

Il a déclaré : « Diddy avait peur de Suge.

« New York n’allait pas venir là-bas et essayer de retrouver Suge. Cela ne serait jamais arrivé.

« Alors, quand… c’est arrivé avec Tupac, notre équipe a dû se dire : ‘D’accord, nous ne pouvons pas laisser tomber celui-là’…

«Ils allaient et venaient du tac au tac. Je crois donc que c’est devenu trop important pour Pac et Biggie parce qu’aucun d’entre eux ne l’a vu venir. Aucun d’entre eux ne pensait que cela se passerait ainsi. Et comme je l’ai déjà dit, Puffy avait tellement peur de Suge qu’il a dû mettre quelque chose quelque part pour écarter Suge.

James, qui s’est désormais réformé et aide les jeunes à quitter la vie de gang, a ajouté : « Beaucoup de gars avaient la tête mise à prix.

« Donc, étant donné d’où nous venions et ce qui se passait, nous avons dû intensifier notre jeu et faire la même chose.

« Donc, à cette époque, prendre une vie n’avait pas d’importance. Cela n’avait pas d’importance. Battre un enfoiré n’avait pas d’importance. Rien n’avait d’importance. Mais nous avons fait ce que nous étions censés faire. »

‘ABSURDITÉ’

Dans un enregistrement d’une interview du LAPD, envoyé au US Sun et diffusé en ligne, Keefe semble dire aux détectives que Diddy a appelé un de leurs associés gangsters appelé Eric Von Zip peu de temps après la fusillade de Tupac pour lui demander s’ils étaient responsables. Keefe n’a pas pu être poursuivi pour les réclamations qu’il a faites auprès du LAPD en raison de l’accord juridique qu’il avait conclu.

Keefe affirme dans l’enregistrement que lorsque Diddy a appris que c’était leur entourage qui avait tiré sur Pac, il était « heureux comme l’enfer ».

Dans un autre clip audio du LAPD, Keefe affirme ensuite que Diddy a payé les frais du coup à Zip, qui a gardé l’argent pour lui.

Dans son livre Compton Street Legend, Keefe affirme que Diddy – alors connu sous le nom de Puffy ou Puff Daddy – a commandé ce hit un jour alors qu’ils étaient à New York en train de manger des sandwichs au pastrami et de boire du champagne rosé.

‘PLEIN DE PEUR’

Keefe a déclaré que Diddy lui avait dit: « Je dois te parler, mon gros pote », et les deux hommes sont allés sur le côté pour parler.

Il a écrit dans le livre « Je suis capable de sentir et de voir la peur. Puffy était plein de peur ».

Keefe allègue ensuite que Diddy a déclaré : « J’ai quelques problèmes que je dois régler. [Suge Knight] et Pac. »

Le gangster dit avoir répondu : « Ce n’est pas un problème. Nous pouvons y arriver. »

Dans le livre, Keefe explique que Diddy a eu des problèmes avec Pac après avoir sorti le morceau dissident Hit ‘Em Up, en disant : « Cette chanson a rendu Puffy fou. »

RÉCLAMATIONS DU FBI

Dans une interview plus récente avec Youtuber Vlad TV en mai de cette année, Keefe a même affirmé que des agents du FBI lui avaient dit que Diddy avait payé 1 million de dollars à Zip pour l’assassinat.

Interrogé sur une rumeur dans les cercles de gangs selon laquelle « après la mort de Tupac, Puffy a donné à Zip un million de dollars, qui était censé être remis et Zip a fini par le garder. », Keefe D a déclaré à l’intervieweur que « les fédéraux ont dit cela aussi ».

Keefe a déclaré : « Le FBI a dit que Zip était un sale putain de mère. Tout le monde t’a croisé. Même les avocats et vos amis, tout le monde vous a croisé le cul, c’est juste que vous ne le savez pas. Même les mecs avec qui il roulait dans les voitures tous les jours.

Des témoins ont également parlé de la rivalité profondément enracinée de Diddy avec Suge et Tupac lors d’un grand jury, qui s’est tenu le mois dernier à Las Vegas pour décider s’il fallait inculper Keefe, selon des documents judiciaires.

Dans une transcription du grand jury du mois dernier, un témoin qui était membre des South Side Crips avec Keefe, a raconté aux jurés comment l’animosité avait commencé entre Diddy et Tupac, après que Pac ait rejoint Death Row Records et ait dit à tout le monde que Diddy et son collègue rappeur Biggie Smalls était à l’origine de l’attaque la dernière fois qu’il s’est fait tirer dessus.

GUERRES DU RAP

« Tupac va dans le couloir de la mort et leur dit que… Puff, Biggie et eux ont quelque chose à voir avec ça quand il s’est fait tirer dessus… la première fois. Il croyait vraiment qu’ils l’avaient fait. Ils l’ont probablement fait, je ne sais pas », a déclaré Lee.

« Mais cela a ajouté de l’huile sur le feu, donc c’était comme à chaque fois que n’importe quel affilié du couloir de la mort ou toute personne ayant eu affaire à Death Row, s’ils voyaient quelqu’un de Bad Boy, ça pouvait aller très mal, vous savez. »

Il a témoigné plus tard que Keefe avait rencontré P. Diddy par l’intermédiaire de Zip – et que Zip avait fourni l’arme pour tirer sur Tupac.

Lorsqu’on lui a demandé où le gang avait obtenu l’arme pour la fusillade de Tupac, il a répondu : « Zip, l’un de ces joueurs qui vient de New York et de Harlem, c’est en fait comme ça que nous avons rencontré Puff, c’est comme ça que nous sommes entrés en contact avec Puff, c’est grâce à son Baron de la drogue.

«Encore plus grand, il était plus grand que Keefe, bien plus grand que Keefe D, mais hors de Harlem.

« Et il a fait construire un compartiment dans sa Benz et il a dit à Keefe, vous savez, ‘J’ai le pistolet si vous en avez tous besoin’. »

La police métropolitaine de Las Vegas n’a fait aucun commentaire lorsqu’elle a été interrogée sur les allégations de Diddy.

Les représentants de Diddy ont refusé de commenter.

Diddy et le gangster new-yorkais Eric Von Zip buvant du champagne Cristal ensemble en 1994 Crédit : Getty

L’ancien gangster Mob James affirme que Diddy avait peur de Suge Knight Crédit : JDMC

Biggie et Puffy étaient en guerre contre Suge Knight et Death Row Records, basés à Los Angeles. Crédit : Rex

Tupac et Suge ont été abattus alors qu’ils roulaient à Las Vegas dans cette BMW noire Crédit : Entreprise