Diddy a « joué » la vidéo de Jennifer Lopez lors de « Freak Off » ; Un ancien mannequin de Playboy affirme que « c’était effrayant »

Au milieu des allégations croissantes contre Sean « Diddy » Combs, l’ancienne mannequin de Playboy, Rachel Kennedy, a affirmé que le magnat de la musique diffusait en boucle un clip de Jennifer Lopez. Kennedy allègue que l’incident a eu lieu lors d’une des fameuses soirées « Freak Off » de Combs à Tokyo en 2000. Elle affirme en outre que la rencontre est devenue violente lorsqu’un garde du corps est entré de manière inattendue dans la pièce et est devenu agressif, aggravant la situation. Jennifer et Diddy sont sortis ensemble de 1999 à 2001.

Diddy a joué la vidéo de JLo à ‘Freak Off’

Diddy a brièvement fréquenté Jennifer Lopez de 1999 à 2001, une relation qui a causé des ennuis à la popstar après que la police l’a brièvement arrêtée à la suite d’une prétendue fusillade dans un club impliquant Combs et ses associés. Le 1er novembre, l’ancienne mannequin Rachel Kennedy est apparue sur le podcast The Trial of Diddy du Daily Mail pour partager son expérience. Lors de sa comparution, Kennedy a révélé que Combs aurait diffusé le clip de Lopez en boucle continue dans sa chambre d’hôtel alors qu’il était apparemment au téléphone avec le chanteur.

A lire aussi : Un témoin du Grand Jury affirme qu’il y avait « deux à trois » stars mineures lors des « freak offs » de Sean « Diddy » Combs

« C’était une chose assez étrange de découvrir que nous regardions [Lopez’s] vidéo », a-t-elle déclaré, la décrivant comme « un peu effrayante » et « très irrespectueuse », selon The Mail.

Kennedy, accompagné de deux amis, a été invité dans la chambre d’hôtel de Combs pour une fête après l’avoir rencontré au Seventh Heaven, un club seins nus au Japon. Elle a partagé qu’il est rapidement devenu clair que ce n’était pas le genre de fête à laquelle ils s’attendaient. Diddy a été accusé d’avoir organisé des soirées dites « de panique », impliquant apparemment des drogues, des femmes et d’autres activités illégales, où les femmes auraient été contraintes à des actes non consensuels, souvent au moyen de boissons enrichies ou de tactiques similaires. Jusqu’à présent, Diddy a plaidé non coupable de ces accusations.

Rachel Kennedy décrit ce qui s’est passé lors de la panique de Diddy

J’ai réalisé avant même que nous franchissions la porte d’entrée que ce n’était que lui. J’ai pensé : « Ce n’est pas une fête », a déclaré Kennedy. « Ce n’est pas le genre de fête à laquelle nous nous attendions tous. »

A lire aussi : Un nouveau témoin dans l’affaire Diddy affirme détenir des preuves effrayantes de victimes célèbres

Kennedy a raconté qu’elle et ses amis ont d’abord trouvé Combs sympathique et ont décidé de rester, même après avoir remarqué un comportement sauvage autour d’eux. « Nous sommes entrés. Nous n’avons rien trouvé d’étrange. Il était assez sympathique, alors nous avons décidé : ‘OK, nous allons juste passer du temps avec lui.' »

Elle a poursuivi en affirmant qu’elle et son amie avaient consenti à une activité sexuelle, une amie lui pratiquant volontairement des relations sexuelles orales. Cependant, la situation serait devenue tendue et agressive lorsqu’un des gardes du corps de Combs a fait irruption, criant et exigeant de savoir ce qui se passait.

Kennedy se souvient que le garde du corps avait crié : « C’est ma copine ! C’est la fille d’hier soir ! Que se passe-t-il ? alors qu’il tentait de la forcer, elle et son amie, à sortir de la pièce. Elle a affirmé que Combs n’était pas intervenu, le décrivant comme le « marionnettiste » qui avait permis un tel comportement.

Plus tôt dans la publication, le mannequin a décrit une expérience lors de ce qu’elle a appelé une « fête entre deux » avec Sean « Diddy » Combs, où il lui a fait regarder, ainsi qu’à ses amis, des clips vidéo de sa petite amie, Jennifer Lopez, en boucle. Elle se souvient s’être sentie mal à l’aise d’être dans sa chambre d’hôtel pendant qu’il leur montrait ces clips intimes, en disant : « Oh, c’est vraiment cool », mais la situation dans son ensemble lui paraissait bizarre. Ces allégations font partie d’une série de plaintes récentes contre Diddy, notamment des poursuites pour agression sexuelle et son arrestation à New York.