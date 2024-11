Diddy a joué la vidéo de Jennifer Lopez à « Freak-Off », affirme le mannequin Playboy

Rachel Kennedy dit que tout s’est passé au Japon en 2000, quand elle et 2 amis ont rencontré Diddy dans un club topless et qu’il les a invités à revenir dans sa suite d’hôtel.

Kennedy, qui est apparu sur le Courrier quotidien Dans le podcast « The Trial of Diddy », elle pensait qu’elle allait à une fête – mais quand elle est arrivée, la seule personne dans la pièce était Diddy en peignoir.

Elle dit qu’elle et ses amis ont pris de la cocaïne, mais pas Diddy. Elle et un ami sont allés dans une chambre avec lui, il s’est mis nu et ils ont fait du sexe oral consensuel à Diddy pendant environ 20 minutes.