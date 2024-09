Sean ‘Diddy’ Combs a fait l’objet d’un nouveau procès par un mannequin qui prétend qu’il l’a maltraitée pendant des années et l’a mise enceinte – puis a demandé à son ex Yung Miami de la pousser à avorter.

La femme a porté plainte vendredi sous le nom de Jane Doe.

Elle affirme que le rappeur l’a droguée et agressée pendant quatre ans et qu’elle est tombée enceinte lors de l’une de ces rencontres avant de faire une fausse couche.

Elle allègue que Yung Miami, l’ancien partenaire de Diddy dont le vrai nom est Caresha Brownlee, l’a ensuite harcelée en lui disant de se faire avorter.

Elle est la dernière personne à avoir porté plainte contre le rappeur, qui attend son procès dans une prison de Brooklyn pour racket et trafic sexuel.

La victime présumée dit avoir rencontré Diddy en 2020, lorsqu’elle a été invitée à le rejoindre dans un voyage tous frais payés.

Le mannequin anonyme affirme que Diddy l’a mise enceinte en 2021. À l’époque, il entretenait une relation amoureuse avec Yung Miami, qui, selon le mannequin, l’a « harcelée » pour qu’elle se fasse avorter.

Parmi les allégations, il y a que Caresha Brownlee, l’ex de Diddy, l’a « harcelée » et lui a dit d’avorter.

Ni Diddy ni Yung Miami n’ont répondu aux affirmations de la femme.

La rappeuse est sortie avec Diddy de façon sporadique en 2021. Lorsque les premières allégations contre lui ont émergé, elle a publié une déclaration désavouant la violence domestique.

Yung Miami a déjà déclaré qu’elle n’avait jamais été maltraitée par Diddy et avait défendu leur relation.

«Je l’ai rencontré à une autre époque. J’ai rencontré Diddy alors que le monde le célébrait et lui offrais ses fleurs de son vivant », a-t-elle déclaré en août, avant l’arrestation de Diddy.

« Il avait un nouvel album qui allait sortir, alors je le célébrais avec le monde… Je faisais juste la fête quand le monde le célébrait, alors pourquoi suis-je crucifié, ou pourquoi suis-je séparé ? »

Yung Miami a également été mentionnée dans un procès contre Diddy par le producteur de musique Rodney « Lil Rod » Jones Jr., qui a affirmé qu’elle faisait « partie de plusieurs femmes » qui recevaient une redevance mensuelle pour travailler comme travailleuses du sexe de M. Combs.

Le procès le plus récent contre la star affirme que la femme a régulièrement vu Diddy en 2021 et 2022 lors de réunions organisées à Los Angeles, New York et Miami, entre autres endroits.

La femme affirme que le personnel de Diddy a utilisé un « langage coercitif et harcelant » pour la forcer à voyager pour voir le magnat de la musique.

Diddy a infligé des blessures physiques à la femme et l’a forcée à prendre de la kétamine et d’autres drogues, conformément au procès.

La femme serait tombée enceinte en juillet 2022 après avoir été droguée et agressée.

Elle affirme que les associés de Diddy l’ont harcelée pour qu’elle se fasse avorter avant qu’elle ne fasse une fausse couche.

La poursuite indique que Diddy a continué à contacter la victime présumée jusqu’en juillet 2024.

Cela survient quelques jours seulement après qu’une autre victime présumée, Thalia Graves, ait porté plainte contre le rappeur à New York.

Graves dit que Diddy et son chef de la sécurité, Joseph Sherman, l’ont violée dans les studios Bad Boy Records à New York en 2001.

Le rappeur est enfermé à Brooklyn en attendant son procès pour des allégations selon lesquelles il aurait présidé un sordide empire de crimes sexuels protégé par du chantage et des actes de violence choquants.

Il est en détention fédérale depuis son arrestation lundi soir dans un hôtel de Manhattan.

Un magistrat fédéral a rejeté mardi sa première demande de libération sous caution. Mercredi, lui et ses avocats se sont opposés à un deuxième juge, qui présidera son procès.

Diddy est accusé d’avoir incité les victimes féminines et les travailleurs du sexe à participer à des spectacles sexuels drogués, parfois d’une durée de plusieurs jours, surnommés « Freak Offs ».

Diddy, vu au tribunal, s’est rendu en prison mardi pour attendre son procès dans une affaire fédérale de trafic sexuel qui l’accuse de présider un sordide empire de crimes sexuels

Un millier de flacons d’huile pour bébé ont été découverts lors de perquisitions dans ses propriétés, affirme-t-on. Et les procureurs affirment que les femmes qui ont participé aux freak-offs étaient tellement épuisées par les séances de sexe marathon qu’elles avaient besoin de perfusions intraveineuses après.

L’acte d’accusation fait également indirectement référence à une attaque contre son ancienne petite amie, la chanteuse de R&B Cassie, qui a été filmée sur une vidéo diffusée plus tôt cette année par CNN.

Devant le tribunal, Agnifilo a reconnu que Diddy n’était « pas une personne parfaite », affirmant qu’il avait consommé de la drogue et qu’il avait eu des « relations toxiques », mais qu’il suivait un traitement et une thérapie.

Il a soutenu que l’affaire découlait d’une relation consensuelle à long terme qui a échoué en raison de l’infidélité. Il n’a pas nommé la femme, mais les détails correspondaient à ceux de l’implication de Diddy pendant dix ans avec Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura.

Une photo de l’intérieur de la maison de Diddy à Miami montre comment les agents des forces de l’ordre ont mené des recherches approfondies

Les « Freak Offs », affirmait Agnifilo, étaient une expansion de cette relation et non coercitives.

Les procureurs ont décrit la portée comme étant plus large. Ils ont déclaré avoir interrogé plus de 50 victimes et témoins.

Comme beaucoup de figures vieillissantes du hip-hop, le fondateur de Bad Boy Records s’était forgé une image publique douce. Le père de sept enfants était un homme d’affaires respecté dont la « White Party » annuelle dans les Hamptons était autrefois une invitation incontournable pour l’élite de la jet set.

Mais les procureurs ont déclaré qu’il avait facilité ses crimes en utilisant les mêmes entreprises, personnes et méthodes qui l’ont propulsé au pouvoir. Ils ont déclaré qu’ils prouveraient les accusations avec des dossiers financiers et de voyage, des communications électroniques et des vidéos des « Freak Offs ».

Plaidant pour le maintien de Diddy en prison, la procureure Emily Johnson a déclaré que le rappeur autrefois célèbre avait une longue histoire d’intimidation à la fois des accusateurs et des témoins de ses abus présumés. Elle a cité des messages texte de femmes affirmant que Diddy les avait forcées à participer aux Freak Offs, puis avait menacé de divulguer des vidéos d’elles se livrant à des actes sexuels.

Johnson a saisi un message texte d’une femme qui disait que Combs l’avait traînée dans un couloir par les cheveux.

Selon Johnson, la femme a déclaré au rappeur : « Je ne suis pas une poupée de chiffon, je suis l’enfant de quelqu’un. »