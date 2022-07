Diddy a donné à Lauren London la force de parler aux funérailles de Nipsey

Lauren London est l’une des personnalités les plus aimées de Los Angeles, mais elle ne pourra peut-être pas rester plus longtemps dans la ville qu’elle aime.

Plus tôt cette semaine, Londres s’est entretenue avec Angie Martinez pour une rare interview, où elle a parlé de sa vie après la mort de son amour de longue date, Nipsey Hussle.

Elle a poursuivi: “Je me souviens d’avoir entendu des gens dire” vous savez que vous n’avez pas vraiment de relation “jusqu’à ce que vous questionniez Dieu” et j’ai eu beaucoup de questions par la suite, de vraies.

Tout en parlant de chagrin et en cherchant la guérison, Lauren a dit: “Ma fille, j’ai lu tous les livres, ils pourraient te dire, tous les livres… J’ai prié très fort quand j’ai entendu qu’il avait été abattu et alors je me suis dit ‘oh, n’est-ce pas ma prière, oh ma prière n’a pas marché ?’ »

Angie Martinez a ensuite parlé de regarder les funérailles de Nipsey, disant à Lauren qu’elle était royale pendant la cérémonie.

Quant à savoir pourquoi elle n’a pas fini par porter ces sweats, LL a révélé que Diddy était celui qui l’avait encouragée à ne pas le faire.

« Quelqu’un m’a tiré à part. Bouffée. Puff m’a pris à part et m’a dit: ‘Écoute, mon pote. Vous avez montré à tout le monde à quoi cela ressemble de retenir un homme et de l’aimer. Maintenant, montrez-leur à quoi ça ressemble quand tout s’effondre. C’est votre responsabilité.

Maintenant, Lauren vit à Los Angeles – sans Nipsey – depuis 2019, ce qu’elle admet n’est pas facile. Même si elle aime la ville dans laquelle elle est née et a grandi, elle pense tout le temps à partir.

« Je veux bouger tout le temps. Je sais juste que ce n’est pas le bon moment pour ma famille si je déménage », a déclaré London. « J’adore LA C’est tatoué sur moi. Jusqu’à ma mort, j’aime LA mais c’est trop lourd pour moi en ce moment.

Elle a poursuivi: “Ce n’est même pas ça, parce qu’il est partout dans ma maison et je dors et me réveille avec lui dans ma tête, donc je suis dedans. C’est juste que LA semble vraiment lourd, c’est lourd pour moi… Je reste sur place en ce moment, et puis je ne pense pas que ce soit un bon moment pour le reste de notre famille qui nous aime et veut s’assurer qu’ils surveillez-nous de près. Mais oui, j’irais dans le désert.