Diddy a chronométré ses sordides orgies de « freak off » avec les plus grandes soirées du showbiz »

Diddy a chronométré ses orgies de « freak off » avec les plus grandes soirées du showbiz, selon des vidéos et des documents obtenus par le Poste de New York.

Le rappeur, de son vrai nom Sean Combs, a organisé au moins trois soirées sexuelles bruyantes après des événements majeurs, comme le montrent les vidéos.

Les procureurs affirment que bon nombre des séances, parfois longues, qualifiées de « freak-offs », impliquaient des femmes qui avaient été victimes de chantage ou contraintes à y participer.

Le Post rapporte avoir visionné des images d’after-partys de stars organisées par Diddy, après les MTV VMA de 2004 et 2005 à Miami et le Super Bowl de 2005 à Jacksonville, entre autres.

Un clip pris après que Diddy, 54 ans, ait accueilli les VMA de 2005, montrerait l’afterparty se transformant en une fête sauvage, avec deux hommes vus en train d’avoir des relations sexuelles avec une jeune fille qui avait de la poudre sous le nez.

Dans un autre clip, on aurait vu un couple en train de faire l’amour sur une table sous les yeux d’autres personnes.

L’after-party a réuni des personnalités comme Eva Longoria, Paris Hilton, Ice-T, Fergie, Quincy Jones et Jeff Gordon, directeur de NASCAR.

Rien n’indique que les célébrités étaient au courant de la situation dans laquelle la fête s’était déroulée avant la prise des vidéos.

Cependant, Diddy est clairement visible dans les rapports du Post et porte le même T-shirt dans lequel il a été photographié plus tôt dans la nuit.

Des extraits de la soirée post-Super Bowl de Diddy en 2005 montrent des scènes de débauche similaires se déroulant dans un manoir Sawgrass de 2 millions de dollars que le rappeur aurait loué pour 20 000 dollars par semaine.

Les images montreraient deux hommes en train d’avoir des relations sexuelles devant un groupe de personnes. Le Post dit qu’un autre clip semble montrer Diddy en train de filmer de son point de vue tout en ayant des relations sexuelles avec une femme.

Plus tôt dans la nuit, Diddy avait côtoyé Ashton Kutcher et Ashlee Simpson, même si rien n’indique qu’ils savaient ce qui se passerait plus tard ou qu’ils étaient présents.

Le comportement apparemment affiché dans les vidéos fait écho aux affirmations d’une femme qui a intenté une action en justice, affirmant qu’elle avait été violée alors qu’elle n’avait que 13 ans par Diddy lors des VMA de 2000 à New York.

Les vidéos montreraient une soirée sexuelle sauvage à l’after-party des MTV VMA 2005, qui comptait une liste d’invités célèbres, dont Eva Longoria (photo). Cependant, rien n’indique que Longoria ou d’autres savaient ce qui s’est passé lors de la fête.

Le clip montrerait Diddy en train d’avoir des relations sexuelles avec une femme non identifiée pendant l’afterparty. Sur la photo : deux danseurs embauchés pour se produire lors de l’événement

Combs aurait « approché de manière agressive » la jeune fille avec un « regard fou dans les yeux » avant de l’agresser sexuellement lors de l’événement, selon le document juridique consulté par DailyMail.com.

Elle affirme qu’une célébrité masculine anonyme l’a également violée sous les yeux de Combs et d’une célébrité féminine anonyme.

Le magnat de la musique a été victime de nombreuses infractions de trafic sexuel et de racket après son arrestation le 16 septembre. Depuis, plus de 120 victimes se sont déjà manifestées.

L’acte d’accusation criminel a été déposé après que les enquêteurs se sont rendus au domicile de la star du rap à Miami et à Los Angeles, où les procureurs ont déclaré avoir trouvé « 1 000 bouteilles » d’huile pour bébé et de lubrifiant qui auraient été utilisés dans les freak offs.

Diddy clame son innocence et devra faire face à un jury au printemps.

Il est actuellement détenu au célèbre Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn depuis son arrestation après le refus de ses demandes de libération sous caution.

Le Post rapporte avoir visionné des images d’after-partys de stars organisées par Diddy, après les MTV VMA de 2004 et 2005 à Miami et le Super Bowl de 2005 à Jacksonville, entre autres. Sur la photo : Diddy à sa soirée post VMA en 2004

S’il est reconnu coupable, Diddy pourrait être condamné à perpétuité derrière les barreaux.

Larry Levine, directeur et fondateur de Wall Street Prison Consultants, est apparu sur le podcast de DailyMail.com, The Trial of Diddy, où il a révélé que Combs recevait la visite quotidienne d’une équipe psychologique qui surveillait sa santé mentale.