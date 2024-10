Diddy a averti Justin Bieber de garder le silence sur les choses qu’il a faites avec « grand frère Puff »

Une vidéo de 2011 de Justin Bieber et Sean « Diddy » Combs sur « Jimmy Kimmel Live ! a refait surface à la suite de l’arrestation du rappeur pour trafic sexuel et racket présumé.

Le clip commence avec l’animateur Jimmy Kimmel demandant au couple à quoi ressemble leur amitié et s’ils travaillent sur de la musique ensemble.

« Je pense que nous sommes devenus amis d’une manière étrange », a répondu Combs, 54 ans, ce à quoi Bieber, alors âgé de 16 ans, a plaisanté: « C’est comme Rob & Big », en référence au skateur Rob Dyrdek et à son garde du corps, feu Christopher. Boykin « Grand Noir ».

Justin Bieber et Diddy sur « Jimmy Kimmel Live ». abc

« Je suis Big et tu es Rob », a poursuivi le lauréat d’un Grammy.

« Pour beaucoup d’entre nous, il est comme un petit frère. Il n’a pas peur d’appeler et de demander conseil. C’est quelqu’un qui, du point de vue de l’industrie, l’industrie du disque est une famille forte », a expliqué Combs. « C’est quelqu’un que nous tenons définitivement dans nos bras et nous voulons le protéger parce que c’est vraiment une personne tellement gentille en plus de ses talents. »

« C’est l’un des enfants les plus formidables que l’on puisse connaître », a-t-il ajouté.

Justin Bieber et Diddy parlent de leur amitié lors du talk-show de fin de soirée. abc

Justin Bieber et Diddy sur « Jimmy Kimmel Live ». Contenu de divertissement général Disney via Getty Images

Bieber a ensuite tendu la main pour serrer la main de Combs alors que les deux riaient et se montraient du doigt.

« Vous savez, Diddy a acheté une Bentley à son fils, peut-être qu’il pourrait vous en acheter une aussi pendant que vous y êtes », a déclaré Kimmel, 56 ans.

« Il m’a acheté une Lamborghini », a répondu Bieber, aujourd’hui âgé de 30 ans. « Mais je ne l’ai pas encore reçu. »

« Quand est-ce que ça arrive ? Cette Lamborghini », intervint l’animateur du talk-show. « Nous en avons parlé la dernière fois. »

Sean ‘Diddy’ Combs et Justin Bieber assistent à la soirée Ciroc au Vanquish Lounge le 5 février 2014 à Atlanta, en Géorgie. FilmMagie

« La Lamborghini pendant un jour ou deux et il a eu accès à la maison », a déclaré Combs. «Et il sait mieux que de parler des choses qu’il fait avec son grand frère Puff à la télévision nationale. Tout n’est pas pour tout le monde.

Dernièrement, un autre échange « effrayant » entre Combs et Bieber, alors âgé de 15 ans, a suscité une attention renouvelée.

« Il passe 48 heures avec Diddy, pendant lesquels nous traînons et ce que nous faisons, nous ne pouvons pas vraiment le divulguer », a déclaré Combs dans la vidéo. « Mais c’est définitivement le rêve d’un jeune de 15 ans. »

Justin Bieber, à gauche, et Hailey Bieber assistent au gala-bénéfice du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, le 13 septembre 2021, à New York. Evan Agostini/Invision/AP

« J’en ai la garde », a-t-il poursuivi. « Il a signé chez Usher et j’avais la tutelle légale d’Usher lorsqu’il a réalisé son premier album. »

Il a ajouté : « Je n’ai pas de tutelle légale sur lui [Bieber] mais pendant les prochaines 48 heures, il est avec moi et nous allons devenir complètement fous.

Dans une autre vidéo récemment refaite, on voit le chanteur de « Peaches » parler de vouloir « protéger » Billie Eilish de l’industrie musicale.

Bieber a partagé ses sentiments envers Eilish, 22 ans, en 2020 en parlant avec Zane Lowe d’Apple Music avant la sortie de son album « Changes ».

La pop star a raconté en larmes à Lowe ses propres expériences dans l’industrie musicale en tant que jeune artiste. Après une ascension rapide vers la célébrité à seulement 14 ans, il signe sur le label Usher en 2008.

Le rappeur Sean ‘Diddy’ Combs participe au sommet REVOLT & AT&T le 25 octobre 2019 à Los Angeles, en Californie. Getty Images

« C’était dur pour moi d’être si jeune et d’être dans l’industrie sans savoir vers qui me tourner, et tout le monde me disait qu’il m’aimait et te tournait le dos en une seconde », a expliqué Bieber. « Je veux juste la protéger », a ajouté le hitmaker à propos d’Eilish, qui avait alors 18 ans.

«Je ne veux pas qu’elle vive ce que j’ai vécu. Je ne souhaite cela à personne.

Parlant de ses luttes personnelles qui se sont révélées aux yeux du public à mesure qu’il vieillissait, Bieber a révélé qu’à certains moments, « c’était mauvais… c’était sombre ».

« Pensez à quel point j’étais jeune et si impressionnable et tout le monde me dit à quel point je suis génial à tout moment », a-t-il partagé. «Je veux juste que les gens comprennent la psychologie des raisons pour lesquelles je pourrais potentiellement avoir des problèmes dans ma vie.»

Bieber a également avoué qu’il « vivait dans cette honte » avec « tout ce genre de choses avec mon passé ».

Et en ce qui concerne Eilish, l’interprète espère qu’il pourra être « un bon exemple » pour elle.

Sean « Diddy » Combs et Justin Bieber se produisent au concert-bénéfice BET-SOS Saving Ourselves Help for Haiti à l’American Airlines Arena le 5 février 2010, à Miami, en Floride. FilImage

« Si jamais elle a besoin de moi, je serai là pour elle. Je ne suis qu’à un coup de fil.

Plusieurs vidéos passées de Diddy et des somptueuses fêtes qu’il a organisées ont refait surface depuis son arrestation le 16 septembre. Quelques jours après la nouvelle, un clip de « L’incroyable famille Kardashian » est devenu viral de Khloe Kardashian se souvenant d’avoir croisé Bieber à l’un des A de Combs. -liste des soirées en 2014, affirmant que « la moitié des invités étaient nus ».

Dans un acte d’accusation non scellé contre Diddy, les procureurs fédéraux affirment que l’artiste hip-hop a organisé des soirées de « panique » au cours desquelles des femmes ont été attirées et contraintes à se livrer à des spectacles sexuels avec des travailleurs du sexe.

Justin Bieber est vu le 23 juin 2024 à New York. Images du GC

Les parties auraient été enregistrées, fournissant à Combs du matériel pour faire chanter et contraindre ses victimes.

Combs a été accusé de trafic sexuel, de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation et est actuellement détenu dans un centre de détention fédéral de New York en attendant son procès.

Bieber, pour sa part, ne se concentre pas sur la controverse de son vieil ami après avoir accueilli son fils, Jack Blues, avec sa femme Hailey Bieber.

« Il est au courant de l’arrestation de Diddy et de toutes les allégations », a récemment déclaré une source proche à People. « Mais ce n’est pas quelque chose sur lequel il veut se concentrer. »