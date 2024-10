Diddy a aspergé la victime de lubrifiant mélangé à de la drogue du viol : avocat

« Essentiellement, mon « Mon client a été violé par M. Combs, son garde du corps et un ami qui ont invité mon client chez lui pour mettre en place toute cette situation », a affirmé Mitchell-Kidd. « Les détails sont de nature graphique et la plainte expose tous les détails ainsi que la manière graphique et tout simplement déplorable dont mon client a été victime cette nuit-là. »

Après avoir été trempée dans la substance, elle se sentit « Son corps devenait de plus en plus mou et elle ne parvenait pas à comprendre la cause. »

« Ce n’était pas comme si on lui avait forcé à prendre de la drogue », a poursuivi l’avocat. « Elle a dit qu’elle avait bu une tasse d’eau dont elle avait bu une gorgée, et elle a immédiatement su que ce n’était pas seulement de l’eau, mais elle n’a pris qu’une gorgée, et elle a senti que quel que soit le liquide qui lui était injecté, il y avait quelque chose dedans. ce qui l’a essentiellement affaiblie, ainsi que ses facultés.

UNprès de nombreuses allégations de femmes l’accusant d’agression sexuelle, Combs a été arrêté le 16 septembre à Manhattan et accusé de complot de racket et de trafic sexuel, les accusations remontant à des décennies.

Selon un acte d’accusation criminel, Combs, qui s’est vu refuser la libération sous caution et est toujours en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, est accusé d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines et des travailleurs du sexe à se livrer à des activités sexuelles droguées et minutieusement produites. des performances baptisées « Freak Offs » que le rappeur a arrangées, auxquelles il a participé et souvent enregistrées en vidéo. Les événements duraient parfois plusieurs jours et Combs et les victimes recevaient souvent des liquides intraveineux pour récupérer, indique l’acte d’accusation.

Après avoir perquisitionné ses maisons en Californie et en Floride, unLes autorités ont découvert des médicaments, des armes à feu avec des numéros de série effacés et « plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant ».

Lors de son apparition sur BanfieldMitchell-Kidd a déclaré à l’hôte invité Brian Entin qu’elle avait fait ses « propres recherches internes » et pensait que Combs avait mélangé l’huile avec une drogue du viol comme le « GHB ».