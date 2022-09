DID Super Moms : Ankita Lokhande est émue après qu’un candidat ait rendu hommage à Sushant Singh Rajput ; dit, ‘Woh ek dost bhi tha, sab kuch tha’ [Watch]

Ankita Lokhande et Sushant Singh Rajput ont été un succès jodi à la télévision. Leur chimie dans l’émission Pavitra Rishta était aimée de tous, et ils étaient également en couple depuis de nombreuses années. Cependant, plus tard, Sushant et Ankita se sont séparés. Sushant est décédé le 14 juin 2020 et sa disparition a choqué ses fans et les gens de l’industrie. Dans le prochain épisode de DID super mamansc’est un spécial Pavitra Rishta, et Ankita Lokhande et Usha Nadkarni honoreront le spectacle.

L’un des candidats rendra hommage à Sushant Singh Rajput dans l’émission avec sa performance et la promo de celle-ci a été publiée par les créateurs. Dans la promo, nous pouvons voir qu’Ankita et Usha deviennent émotives et commencent à pleurer en se souvenant de Sushant.

Ankita Lokhande dit: “Woh bahot close, ek dost bhi tha, sab kuch tha. Woh jaha hai woh bahot khush hai, j’en suis très sûr. Bas que Dieu le bénisse.” Eh bien, la promo rendra également chaque fan de Sushant émotif. Regardez la vidéo ci-dessous…

Sushanth a commencé son voyage en tant que danseur de fond et a ensuite été vu dans l’émission télévisée Kis Desh Mein Hai Meraa Dil. Il est devenu célèbre avec sa performance en tant que Manav dans Pavitra Rishta.

En 2013, il a fait ses débuts à Bollywood avec Kai Po Che qui a bien marché au box-office. Plus tard, il a été vu dans des films à succès comme Shuddh Desi Romance, PK, MS Dhoni : The Untold Story, Kedarnath et Chhichhore. Son dernier film Dil Bechara est sorti sur Disney + Hotstar après sa disparition, et le film a reçu une réponse fantastique.

Eh bien, il est encore difficile de croire que Sushant n’est plus avec nous. Les fans de l’acteur lui manquent beaucoup et ils continuent de partager des choses sur Sushant sur les réseaux sociaux.