DID Lil ‘Masters Fame Grooves To Pardesiya Yeh Sach Hai Piya. Internet dit “Tune Dil Le Liya”

Si vous êtes un fan des émissions de télé-réalité de danse et que vous avez suivi les maîtres de Dance India Dance Lil ‘, vous connaissez le petit ange dansant nommé Adhyashree Upadhyay. Elle est devenue la deuxième finaliste de la cinquième saison et a conquis le cœur de millions d’Indiens accrochés à la série. Adhyashree est connue pour ses mouvements de danse énergiques, associés à ses expressions faciales et les juges étaient en admiration devant elle. Même l’actrice Rashmika Mandanna avait partagé une vidéo de sa performance de danse sur ses histoires Instagram.

Le spectacle est peut-être désormais terminé mais cela n’empêche pas la petite de montrer ses talents. Adhyashree a sa propre poignée Instagram et elle fascine ses fans avec ses charmants mouvements de danse. Celui qui devient viral en ce moment est probablement l’une des choses les plus mignonnes que vous verrez sur Internet aujourd’hui. Le petit est vu en train de secouer une jambe sur la célèbre chanson Pardesiya Yeh Sach hai Piyan du film Mr Natwarlal. Cependant, alors que la chanson originale a été illustrée sur Rekha, Adhyashree danse sur la version remixée de celle-ci illustrée sur Rakhi Sawant.

Elle se produit dans un couloir étroit de sa maison et la meilleure partie de la vidéo est la façon dont elle fait correspondre ses expressions faciales à celles des paroles de la chanson. Celle-ci connaît très bien son art. Les fans ont inondé la section des commentaires d’émojis de feu et de cœurs rouges. Un utilisateur l’a qualifiée de “super mignonne”. Un autre a choisi les paroles de la chanson à succès de tous les temps et a écrit: “Oyyy cuties baby tune dil le liye.”

Aadhyashree n’a que 5 ans et est originaire d’Assam. La vidéo a été publiée sur sa poignée avant qu’elle ne soit déclarée finaliste de DID Lil Masters. Cependant, il est toujours repartagé par ses fans et a reçu 2 34 000 likes.

