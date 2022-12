Pour les nouveaux fans de football, maîtriser tout le jargon peut être un peu difficile. Même pour les fans de longue date du sport aux États-Unis, lorsque vous regardez des matchs de l’autre côté de l’étang, vous pourriez vous retrouver à vous gratter la tête en essayant de comprendre une partie de la terminologie locale utilisée. Nous avons donc créé un dictionnaire de football anglais pour les Américains pour certaines des langues que vous êtes susceptible de rencontrer.

Temps supplémentaire – nom

Le temps ajouté à la fin d’une mi-temps, déterminé par l’équipe d’arbitres pour rattraper le temps pendant lequel le ballon n’était pas en jeu. Aussi appelé “Temps d’arrêt”.

Administration – nom

Un club peut « entrer en administration » lorsqu’il ne peut pas rembourser ses dettes impayées. Souvent, cela s’accompagne d’une déduction de points au classement et peut entraîner une relégation. Souvent, les actifs et l’adhésion à la ligue sont transférés à une nouvelle société légale pour qu’un club continue à jouer après le début de ce processus. Certains clubs notables qui sont récemment entrés dans l’administration sont Bolton Wanderers, Wigan Athletic, Derby County et le plus grand, les Rangers écossais en 2012.

Agrégat (Score) – adjectif

Dans un match aller-retour, le score total combiné des deux matchs, utilisé pour déterminer un vainqueur.

association de football – nom

Ce que les Américains (et les Canadiens, les Australiens, les Sud-Africains et les régions où d’autres formes de football sont historiquement plus populaires) appellent le football. Habituellement abrégé en « football ». Le mot “soccer” vient en fait de la partie “association” du nom. À la fin des années 1800, le terme d’argot avocat est né en Angleterre, qui a ensuite été abrégé en «soccer».

Règle des buts à l’extérieur – nom

Règle de bris d’égalité appliquée dans certaines compétitions pour les matchs aller-retour. Si les équipes sont à égalité sur le score global après les deux matchs, l’équipe qui a marqué le plus de buts à l’extérieur est déclarée vainqueur.

Pétard – nom

Un très bon but, souvent un tir durement frappé à distance. (ex : “Encore un banger de Kane !”) Une saucisse, souvent servie dans le cadre d’un petit-déjeuner « anglais complet », qui peut être dégustée en regardant le football anglais tôt le matin dans de nombreux pubs à travers les États-Unis.

Plaisanterie / Bantz – nom

Moqueries, taquineries ou remarques similaires échangées avec une équipe rivale ou des supporters ; parler vulgairement.

Entretoise – nom

Le fait de marquer deux buts en un match (ex : « Silva a marqué son troisième doublé de la saison samedi. »)

Byline – nom

La ligne de fond sur le terrain, le côté le plus court allant d’un coin à l’autre. Aussi appelée la ligne de but.

Effronté – adjectif

Quelque chose d’intelligent, parfois non conventionnel (ex : “passe effrontée là, juste entre les jambes du défenseur !”)

Biscuit salé – nom

Un match très excitant Un prochain match très attendu Un beau but (ex : « Le deuxième but d’Henderson était un cracker ! »)

Cravate coupe – nom

Expression informelle pour un match entre deux clubs dans une compétition de coupe

Attaché à la coupe – adjectif

Si un joueur apparaît pour un club lors d’une compétition de coupe, ce joueur est dit « à égalité de coupe » avec ce club. Si ce joueur est transféré dans un autre club de cette même compétition avant sa conclusion, il ne peut pas jouer pour son nouveau club car il est “lié” au précédent.

Double – nom

Un club remportant son championnat de la ligue nationale et sa compétition de coupe primaire au cours de la même saison aurait «fait le double». De plus, un triplé remporte trois trophées en une saison. Gagner un triplé en une saison est incroyablement rare.

Dessiner – nom

Un match qui se termine avec les deux équipes ayant marqué le même nombre de buts. Un match nul.

Temps supplémentaire – nom

Similaire aux heures supplémentaires dans les sports américains. Utilisé uniquement dans les matchs à élimination directe où un vainqueur est requis si un match est à égalité après 90 minutes. Joué en deux mi-temps de 15 minutes pour un total de 30 minutes.

FA Cup – nom

La principale compétition de coupe nationale pour les équipes évoluant dans le système de la ligue anglaise. Plus ancienne compétition nationale de football au monde, elle est ouverte à tous les clubs du neuvième niveau de la pyramide anglaise jusqu’à la Premier League. Un nombre record de 763 clubs ont participé à l’édition 2011-12 de la FA Cup.

Solidifier – nom

Un groupe organisé de supporters d’un club, historiquement associé au hooliganisme au Royaume-Uni. Appelé “Ultras” dans une grande partie de l’Europe, et connu sous le nom de “Barra Bravas” dans certaines parties de l’Amérique latine. L’équivalent américain, et beaucoup moins associé au hooliganisme, sont des groupes de supporters tels que la Timbers Army ou la Northern Guard.

Première fois – adjectif

Lorsqu’un joueur frappe un coup ou passe sans contrôler le ballon au préalable. Semblable aux termes nord-américains de hockey sur glace «one-timer» ou «one touch pass».

Fixation – nom

Un match spécifique inscrit au programme. Ou “fixtures” serait une liste de jeux programmés.

Feuilleter – verbe

Lorsqu’une balle est jouée rapidement sans la contrôler au préalable, généralement avec la tête.

Football – nom

Le sport que nous appelons football – voir association de football Le ballon lui-même, utilisé pour pratiquer le sport

Ligue de football, La – nom

Officiellement connue depuis 2016-17 sous le nom de Ligue anglaise de football (EFL), la Ligue de football a été fondée en 1888 et est la plus ancienne compétition de ligue de football au monde. Il a dirigé le sommet des divisions du football anglais jusqu’en 1992, lorsque les 22 meilleures équipes de la première division se sont séparées pour former la Premier League que nous connaissons aujourd’hui. L’EFL actuelle est divisée en Championship (Division 2), League One (Division 3) et League Two (Division 4).

Foot – nom

Argot abrégé pour le football (le sport).

Gaffe, Le – nom

Terme d’argot désignant le manager / entraîneur-chef d’une équipe.

Sol – nom

Un stade de football.

En contact – préposition

Lorsque le ballon sort hors du terrain, au-delà de la ligne de touche, c’est-à-dire la ligne de touche (ex : “… et le ballon entre en touche et ce sera une remise en jeu”) – voir Ligne de touche

Trousse – nom

Un uniforme de football. Il peut également être utilisé dans le terme branleur complet, c’est-à-dire quelqu’un portant des chaussettes, un short et une chemise.

Kop – nom

Des stands raides et en terrasses derrière les buts. Par exemple, le plus célèbre est The Kop derrière l’une des bouches de but du stade Anfield de Liverpool. Un Kop porte le nom d’une colline en Afrique du Sud qui a été le site de la bataille de Spion Kop.

Coupe de la Ligue – nom

La compétition de coupe secondaire en Angleterre (après la FA Cup), ouverte uniquement aux clubs des quatre premières divisions (Premier League, EFL Championship, League One et League Two). Depuis 1981, elle est souvent officiellement connue sous un nom sponsorisé par une entreprise, comme la Carling Cup, la Capital One Cup ou son nom actuel, la Carabao Cup.

Rencontre – nom

Un autre mot pour jeu

Noix de muscade – verbe

Frapper le ballon entre les jambes d’un défenseur.

Club Phénix – nom

Un club qui se forme pour remplacer un ancien club qui s’est replié. Ces clubs adoptent généralement des couleurs et des noms similaires à leurs processeurs. Les exemples incluent l’AFC Wimbledon, le Hereford FC, le Bury AFC et bien d’autres au fil des ans.

Terrain – nom

Le terrain de jeu.

première ligue – nom

La première division du football anglais et sans doute la meilleure ligue professionnelle au monde. Fondée en 1992, la Premier League est une rupture avec la structure existante de la Ligue de football. Consultez également notre guide du débutant en Premier League.

Promotion – nom

Gagner une place dans une ligue supérieure en fonction des résultats à la fin d’une saison. Une équipe peut être automatiquement promue ou, en fonction de son positionnement, entrer en séries éliminatoires pour déterminer qui gagne une place de promotion. Deux équipes sont automatiquement promues du championnat EFL à la Premier League et de la Ligue 1 au championnat. Trois clubs de la Ligue 2 sont automatiquement promus en Ligue 1 et un club de la Ligue nationale est automatiquement promu en Ligue 2. À chacun de ces niveaux, une équipe supplémentaire est promue en remportant un tournoi éliminatoire de promotion.

Les équipes ne peuvent pas gagner de promotion sur le terrain dans la pyramide nord-américaine du football. Cependant, beaucoup ont acheté leur place dans une division supérieure en achetant une franchise d’expansion – comme les Portland Timbers (USL-> MLS), le Minnesota United FC (NASL-> MLS), le Detroit City FC (NISA-> USL), le Miami FC (NISA->USL), et la première équipe à le faire, les Sounders de Seattle (USL->MLS) en 2009.

Relégation – nom

Être envoyé dans une ligue inférieure en fonction des résultats à la fin d’une saison. En Angleterre, les équipes sont automatiquement reléguées et n’entrent pas en séries éliminatoires comme dans certains autres pays. Les trois dernières équipes sont reléguées de la Premier League au championnat EFL, trois du championnat à la Ligue 1, quatre de la Ligue 1 à la Ligue 2 et deux de la Ligue 2 à la Ligue nationale. Vous ne pouvez pas être relégué via les résultats du football américain (ou des sports en général), mais parfois les équipes passeront volontairement à un niveau inférieur pour réduire les coûts ou alléger les charges de voyage. Les Kickers de Richmond, Charleston Battery, Rochester NY FC (anciennement les Rhinos) entre autres l’ont fait dans le passé.

Supporter – nom

Fan d’un club, se référant souvent mais pas toujours au type de fan hardcore et plus bruyant.

Table – nom

Classement de la ligue, classé par ordre décroissant avec l’équipe avec le plus de points au sommet. Trois points sont attribués pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite.

Terrasse(s) – nom

La zone debout du stade où les supporters se tiennent au sommet de marches en béton. Datant d’époques passées où une grande partie des zones réservées aux spectateurs dans les stades n’étaient en fait que des zones debout en terrasse sans sièges. De nombreux terrains plus petits comportent encore des terrasses debout, mais celles-ci ont été interdites dans les niveaux supérieurs du football anglais depuis la fin des années 1980 après la catastrophe de Hillsborough.

Ligne de touche – nom

La ligne de touche sur le terrain, sur toute la longueur du terrain.