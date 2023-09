Dictionary.com ajoute des mots liés à l’IA au lexique

Dictionary.com s’est lancé sur le territoire de l’IA mardi en annonçant qu’il ajoutait cinq termes connexes à son contenu permanent. liste croissante de définitions . Le site a ajouté un total de 566 mots à sa « liste de nouveaux mots d’automne » pour refléter les termes courants mis à jour.

La mise à jour inclut des mots nouvellement révisés comme « halluciner » et des mises à jour de mots qui ont gagné en popularité à mesure que l’intelligence artificielle est devenue un sujet fréquent et très débattu. Dans son annonceDictionary.com a déclaré : « Cette année a marqué un tournant dans la sensibilisation du grand public à l’IA, à ce dont elle est capable et aux termes liés à son fonctionnement (et, dans certains cas, à son fonctionnement). »

Le dictionnaire décrit « IA générative » comme un « l’intelligence artificielle conçue pour traiter instructions des utilisateurs et répondre avec du texte, des images, de l’audio ou d’autres sorties modélisées sur un ensemble de données d’entraînement .» Le dictionnaire incluait également « chatbot », le décrivant comme « un programme informatique conçu pour répondre par des réponses conversationnelles ou informatives aux messages verbaux ou écrits des utilisateurs ». Il définit « LLM (grand modèle de langage) » comme un « type d’algorithme d’apprentissage automatique formé sur des ensembles de données extrêmement volumineux du langage existant et conçu pour générer de nouvelles réponses naturalistes aux invites.

Le dernier ajout est l’expansion de « halluciner » pour inclure la définition d’un programme d’apprentissage automatique « prod obtenir de fausses informations ce n’était pas prévu par l’utilisateur. Dictionary.com a ajouté que les gens devraient « être prêts à commencer à entendre et à lire à ce sujet de plus en plus fréquemment, y compris dans les discussions sur la façon dont les chercheurs en IA ne comprennent toujours pas pleinement comment cela se produit ».

Dictionary.com a expliqué dans son avis qu’en plus des nouvelles entrées, il comprenait également 2 256 définitions révisées et 348 nouvelles définitions. Il a en outre précisé que « certains des termes de la liste ci-dessous ont plus d’une définition », ajoutant : « Nous mettrons en évidence uniquement les significations les plus pertinentes pour cette version. »

Dictionary.com a commencé à mettre à jour ses ajouts de mots plus fréquemment et, dans certains cas, en ajoutant plus de mots que jamais, le site publiant plus de 15 000 nouveaux mots rien qu’en 2020.

Les mots nouvellement ajoutés incluent également « bébé nepo », ce qui signifie « une célébrité avec un parent qui est également célèbre, en particulier dont les relations avec l’industrie sont perçues comme essentielles à leur succès.

« Les mots n’arrêtent pas d’arriver, c’est pourquoi nous mettons à jour le dictionnaire plus fréquemment que jamais », a déclaré Dictionary.com. « Et pas n’importe quels mots : cette mise à jour comprend une concentration de termes incroyablement utiles pour nommer les complexités de la vie moderne. »