Dick’s Sporting Goods, Urban Outfitters, Nordstrom et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Dick’s Sporting Goods (DKS) – Le détaillant d’articles de sport a gagné 3,41 $ par action pour le premier trimestre, plus que tripler l’estimation consensuelle de 1,12 $. Les revenus ont également dépassé les prévisions sur des ventes comparables qui ont plus que doublé. Dick’s a également donné une perspective pour l’année complète qui dépasse le consensus actuel de Wall Street. Les actions ont bondi de 7% en action avant commercialisation.

Urban Outfitters (URBN) – Les actions d’Urban Outfitters ont grimpé de 10% dans le commerce avant commercialisation après que la société ait plus que triplé une estimation consensuelle de 17 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 54 cents par action. Les revenus du détaillant de vêtements ont également dépassé les prévisions, et les ventes des magasins comparables ont augmenté de 51%, car davantage d’acheteurs sont retournés dans les magasins après avoir été vaccinés.

Nordstrom (JWN) – Nordstrom a perdu 1,05 $ par action pour le premier trimestre, plus que la perte de 57 cents par action attendue par les analystes. Les revenus de l’exploitant du grand magasin ont dépassé les estimations du consensus. Les résultats globaux ont été touchés par les réductions de prix nécessaires pour réduire les stocks excédentaires de la période des fêtes. Les actions de Nordstrom ont chuté de 7,2% en pré-commercialisation.

Capri Holdings (CPRI) – La société derrière des marques comme Michael Kors, Jimmy Choo et Versace a annoncé un bénéfice trimestriel de 38 cents par action, bien au-dessus de l’estimation de 2 cents par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions. Capri a également publié des perspectives de revenus pour l’année complète meilleures que prévu, ainsi qu’une fourchette de bénéfices projetée largement supérieure aux projections de Street. L’action Capri a progressé de 2,9% en pré-commercialisation.

Abercrombie & Fitch (ANF) – Le détaillant de vêtements a gagné 67 cents par action pour le premier trimestre, par rapport aux prévisions des analystes d’une perte de 38 cents par action. Les revenus ont également dépassé les estimations, aidés par une augmentation des ventes numériques et des marges bénéficiaires plus élevées. Les actions d’Abercrombie ont progressé de 3,8% sur la pré-commercialisation.

Toll Brothers (TOL) – Toll Brothers a battu les estimations de 21 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 1,01 $ par action. Les revenus du constructeur de maisons de luxe ont également dépassé les prévisions de Wall Street. Des taux hypothécaires relativement bas et une offre limitée de maisons à vendre ont contribué à améliorer les résultats de l’entreprise. Les actions ont gagné 1% dans le commerce avant commercialisation.

Zscaler (ZS) – Zscaler a bondi de 10,6% sur le pré-marché après avoir plus que doublé l’estimation du consensus de 7 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 15 cents par action. Les revenus de la société de cybersécurité ont également dépassé les estimations. Zscaler a également publié des perspectives optimistes pour l’année entière dans un contexte de demande accrue de produits et services de cybersécurité.

Tesla (TSLA) – Tesla prévoit d’éliminer les capteurs radar pour ses automobiles Model 3 et Model Y, en faveur d’un système entièrement basé sur une caméra pour sa fonction de pilote automatique.

Huntington Bancshares (HBAN) – Huntington Bancshares a reçu l’approbation des régulateurs pour son projet de fusion avec une autre banque régionale TCF Financial (TCF), après que les banques ont accepté de vendre 13 succursales du Michigan pour résoudre les problèmes antitrust.

Royal Caribbean (RCL) – Royal Caribbean a reçu l’approbation des Centers for Disease Control and Prevention pour commencer des voyages d’essai depuis le port de Miami, devenant ainsi la première compagnie de croisière à recevoir une telle approbation. Le CDC a déclaré que les compagnies de croisière peuvent reprendre les traversées complètes de passagers si 98% des membres d’équipage et 95% des passagers sont entièrement vaccinés. Royal Caribbean a ajouté 1,7% dans l’action de pré-commercialisation.

Intuit (INTU) – Intuit a déclaré un bénéfice trimestriel de 6,07 $ par action, manquant l’estimation consensuelle de 6,47 $ par action. Les revenus de la société de logiciels de gestion financière étaient également inférieurs aux estimations. Le fabricant de ImpôtRapide et de QuickBooks a toutefois relevé ses prévisions pour l’année complète, dans un contexte d’amélioration continue de la demande pour ses produits et services. Ses actions ont augmenté de 1,4% dans le commerce avant commercialisation.

Agilent Technologies (A) – Agilent a enregistré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, et la société des sciences de la vie a également relevé ses prévisions pour l’année entière sur ce qu’elle a qualifié de croissance à grande échelle dans ses unités commerciales. Agilent a gagné 2,8% en pré-commercialisation.