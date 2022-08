Dick’s Sporting Goods (DKS) Rapport sur les résultats du deuxième trimestre

Dick’s Sporting Goods a annoncé mardi des bénéfices et des revenus trimestriels qui ont dépassé les attentes des analystes et amélioré ses perspectives financières pour l’année.

Le détaillant d’articles de sport a déclaré qu’il s’attend désormais à ce que les ventes des magasins comparables pour 2022 diminuent entre 6% et 2%. Il avait précédemment prévu que ce chiffre serait en baisse entre 8% et 2%, après que ses ventes d’équipements de sport et de plein air ont bondi pendant la pandémie.

Les actions ont augmenté d’environ 2% dans les échanges avant commercialisation.

Pour l’année complète, Dick’s s’attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté par action se situe entre 10 et 12 dollars. C’est en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 9,15 $ et 11,70 $.

Dick’s a noté que ses ventes nettes pour le trimestre avaient considérablement augmenté par rapport à la même période en 2019. Le président exécutif Ed Stack a déclaré que les résultats montrent que la société n’a pas seulement bénéficié de la hausse des ventes pendant la pandémie, mais reflète les changements structurels qu’elle a apportés il y a des années. .

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 3,68 $, ajusté, contre 3,58 $ attendu

Chiffre d’affaires : 3,11 milliards de dollars contre 3,07 milliards de dollars attendus

Pour les trois mois terminés le 30 juillet, les ventes nettes ont chuté de 5 % par rapport à il y a un an, tandis que les ventes des magasins comparables ont diminué de 5,1 %.

Dans une interview avec CNBC, Stack a noté la demande pour les produits de Dick dans les “hauts et les bas de l’économie” et a cité l’exemple de la fille de 10 ans de quelqu’un qui avait besoin de plus grandes baskets pour le football.

“Tu ne marches pas vers elle, tu ne mets pas ton bras autour d’elle et tu dis : ‘Hé, chérie, tu sais quoi ? Mets tes vieilles chaussures à crampons, courbe ton orteil et va jouer au football.’ Vous allez acheter une nouvelle, une nouvelle paire de crampons”, a-t-il déclaré.

La société a déclaré que son niveau de stock était sain et bien positionné pour la rentrée scolaire.

“Nous avions des remorques qui ont été sauvegardées et notre système s’est bouché”, a déclaré Stack à CNBC. “Nous avons travaillé sur la grande majorité de cela et tout sera nettoyé d’ici la fin de ce mois, peut-être la deuxième semaine de septembre.”

−Courtney Reagan de CNBC a contribué à ce rapport.