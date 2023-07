Dick Vitale annonce qu’il a un cancer des cordes vocales et qu’il a besoin de 6 semaines de radiothérapie

Le diffuseur du Basketball Hall of Fame, Dick Vitale, a annoncé mercredi dans un message sur Twitter qu’il souffrait d’un cancer des cordes vocales et qu’il aurait besoin de six semaines de radiothérapie pour le traiter.

Vitale, 84 ans, a déclaré en juin qu’il devait subir deux interventions chirurgicales cet été pour traiter des « problèmes passés » avec ses cordes vocales, la première intervention étant prévue mardi. Vitale a fourni une mise à jour mercredi, disant: « Je suis désolé de partager que j’ai reçu des nouvelles difficiles aujourd’hui du Dr Zeitels au sujet de ma gorge. »

Vitale a déclaré que les tests sur les tissus prélevés par les médecins ont montré qu’il avait un cancer.

« Dr. Z me dit qu’il a un taux de guérison extrêmement élevé et que la radiothérapie, et non plus la chirurgie, est la meilleure voie », a déclaré Vitale dans le message Twitter. «Je prévois de me battre comme un enfer pour être prêt à appeler les matchs lorsque la saison des cerceaux universitaires débutera à l’automne.

« Dr. Z pense que ce scénario est tout à fait possible. Je tiens à dire que j’ai été tellement touché par les tweets, les textes, les notes et les prières, et je vous demanderai à tous de continuer à envoyer des ondes positives.

Vitale a déjà subi une intervention chirurgicale sur ses cordes vocales en février 2022 après avoir arrêté ses fonctions de diffusion au début de l’année en raison de sa bataille en cours contre la dysplasie sur ses cordes vocales. Vitale a déclaré que le Dr Zeitels a qualifié la procédure de trois heures de « difficile », mais qu’il « a obtenu ce dont il avait besoin par rapport à la dysplasie et aux lésions ulcéreuses ». Après l’opération, le diffuseur est resté en repos vocal pendant quatre semaines.

En octobre 2021, Vitale a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome. Cela s’est produit quelques mois seulement après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales pour enlever le mélanome et a été jugé sans cancer. Il a annoncé le diagnostic de dysplasie en décembre.

Vitale a partagé des nouvelles positives en août 2022 lorsqu’il a tweeté qu’il était passé « d’être en rémission à être SANS CANCER ».

Après avoir rencontré le Dr Zeitels mercredi, Vitale a écrit sur Twitter : « Bien que j’aie été déçu par le rapport de pathologie, je prévois de gagner cette bataille comme je l’ai fait contre le mélanome et le lymphome ! »

« A cette époque l’année dernière, j’étais sur la scène ESPYS, demandant à tout le monde d’aider dans la lutte contre le cancer », a-t-il écrit. « Cette terrible maladie frappe tant de nos proches, et elle frappe maintenant à ma porte à trois reprises. D’autres recherches continueront d’aider dans cette lutte.

« Je suis reconnaissant à ma famille immédiate ainsi qu’à ma famille ESPN pour leur soutien incroyable, et je suis tellement reconnaissant envers l’équipe exceptionnelle d’experts médicaux dont le dévouement a un impact si positif sur tant de vies. »

L’entraîneur devenu animateur a commencé sa carrière comme entraîneur de Detroit Mercy et des Detroit Pistons. Son curriculum vitae comprend l’appel du premier match de basket-ball universitaire d’ESPN le 5 décembre 1979, et il fait partie du réseau depuis. Vitale a reçu le prix Jimmy V 2022 aux ESPY pour son combat courageux contre plusieurs peurs du cancer.

