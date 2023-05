Dick Vandermyde est le « bon ami de tous les temps » – Shaw Local

Dick Vandermyde et moi sommes amis depuis 86 ans. Je suis allé à la fête d’anniversaire de ses 6 ans. Nous sommes diplômés du lycée de Prophetstown en 1947.

Pendant toutes ces années, nous n’avons jamais « eu de mots ».

La seule exception était à la table de bridge. Nous étions très sérieux au sujet du bridge, et toutes les amitiés finissent à la table de bridge. Vandermyde était un excellent joueur de bridge. J’étais assez bon aussi, mais il était meilleur. Nous avons joué tous les vendredis après-midi. Nous déjeunions au Prophet Hills Country Club et jouions quand il faisait chaud.

Quand il faisait froid, on mangeait chez Niccoli et on jouait ensuite. Nous avons été interrompus à plusieurs reprises par « Dr. Vandermyde, vous souvenez-vous de moi ? Tu m’as délivré. Ou « Dr. Vandermyde, vous souvenez-vous de moi ? Vous avez délivré mes enfants.

Au cours de ses années de pratique, Vandermyde a accouché de plus de 2 000 bébés. C’est la même chose que la population de Prophetstown. Il reconnaissait parfois la personne, mais d’autres fois non. Dans les deux cas, Vandermyde a été sincère et poli dans sa réponse.

Il aurait dû être fier de ses réalisations.

S’il y avait eu un concours pour déterminer le «bon ami de tous les temps», Vandermyde aurait gagné par une victoire écrasante.

Bud Thompson

Prophetstown