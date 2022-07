Dick Van Dyke est prêt pour Halloween

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La légende de la télévision Dick Van Dyke a publié une vidéo sur Instagram vendredi soir de lui-même frappant à la porte et jetant un coup d’œil à travers la vitre d’un magasin Spirit Halloween apparemment fermé.

L’homme de 96 ans a mis ses mains autour de son visage pour mieux voir à l’intérieur du magasin saisonnier tandis que quelqu’un prenant la vidéo riait et disait “Il y a bien quelqu’un là-dedans, mais…”

“C’est Halloween” de “The Nightmare Before Christmas” a été joué sur la vidéo de l’acteur “Mary Poppins”, qui avait également des émoticônes clignotantes de jack-o’-lantern et des yeux jaunes effrayants.

Les commentateurs en ligne ont convenu que le magasin devait ouvrir pour que la star du “Dick Van Dyke Show” puisse obtenir sa dose effrayante.

“Allez maintenant, @SpiritHalloweenSomebody, s’il te plaît, laisse American Treasure [ Van Dyke ] dans le magasin Go—mn Halloween !!!”, a plaisanté une personne.

Un autre a écrit, “Ouvrez JUSTE POUR LUI IMMÉDIATEMENT”, avec un gif d’un jeune Van Dyke applaudissant à tue-tête.

“Imaginez ne pas savoir qu’une légende est à la porte…”, a déploré un troisième.

“L’homme est un trésor national… LAISSEZ-LE ENTRER !!!” un quatrième a dit, ajoutant un emoji riant.

Les magasins Spirit Halloween ont tendance à apparaître à travers le pays dans des espaces de vente au détail vacants dans les mois précédant le 31 octobre, mais chaque magasin a une date d’ouverture différente. Spirit vend des costumes et des décorations d’Halloween.

Le comédien est apparemment un fanatique d’Halloween qui transforme sa maison en maison hantée depuis plus d’un demi-siècle.

Une vidéo YouTube de Distortions Unlimited, une société d’accessoires, a montré sa maison l’année dernière, resplendissante d’animatroniques grandeur nature, d’acteurs macabres et même d’une tête géante de Van Dyke fantomatique dont la bouche a bougé en récitant le dialogue de Vincent Price du “Thriller, ” que Van Dyke a enregistré lui-même.

Une photo encadrée en noir et blanc d’un Van Dyke souriant s’est également transformé en zombie sous un angle différent tandis que l’une de ses femmes, Arlene Silver, 50 ans, est devenue un vampire.

“Ça sonne bien !” l’acteur de “Dick Van Dyke Show” a proclamé dans la vidéo en écoutant son enregistrement. « Dieu, c’est un chef-d’œuvre ! dit-il de la tête.

Van Dyke avait demandé à l’entreprise si elle aiderait professionnellement à transformer sa maison l’année dernière pour les vacances et la femme qui a répondu au téléphone a dit qu’elle avait d’abord pensé qu’il s’agissait d’un client du même nom et non du célèbre comédien.

La nuit d’Halloween chez lui comprenait des divertissements pour les invités chanceux et l’interprète vétéran et sa femme ont même chanté et dansé.

“J’ai commencé à faire Halloween il y a 50 ans”, a déclaré Van Dyke à l’équipe de Distortions en déjeunant avec eux plus tôt dans la journée chez lui. “Et j’ai fait cette tête de Frankenstein. Elle avait l’air plutôt bien, je l’ai sculptée dans de l’argile. Nous le faisions dans le garage. Je l’avais posée sur une table et ce petit garçon d’à côté, âgé de 5 ans, venait après l’école et regarde-moi le faire.”

L’acteur, connu pour sa fantaisie, a déclaré qu’il avait placé un moteur Erector Set à l’intérieur du Frankenstein afin que sa poitrine se déplace de haut en bas et qu’il ait fait une bande de sons respiratoires.

“Et il était là pour tout cela”, a déclaré Van Dyke à propos du petit garçon. “Et quand je l’ai enfin fait, j’ai allumé la lumière bleue, tout allumé et il a crié!” l’acteur a ri.

Le comédien a déclaré qu’il y a des décennies, lorsqu’il vivait dans une autre maison avec une grande cour avant, il fabriquerait tous ses propres “monstres” à décorer pour Halloween. “C’était avant que vous ne puissiez les avoir”, a-t-il dit. “Et le dernier monstre de la lignée, c’était moi.”

Il a dit que lorsque des enfants plus âgés sont arrivés dans la cour, plus intéressés par les tours que par les friandises, l’un des enfants lui a donné un coup de coude en pensant qu’il était un faux monstre, “et j’ai attrapé son bras et il a dit : ‘Maman !'”

