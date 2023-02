Dick Van Dyke est le gnome dans la première de la saison 9 de “The Masked Singer” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : RENARD

Le chanteur masqué a lancé la saison 9 avec l’une de ses révélations les plus épiques de tous les temps. Dick Van Dyke a été révélé comme le Gnome lors de la première diffusée le 15 février. L’homme de 97 ans est monté sur scène dans le costume élaboré de Gnome et a interprété “When You’re Smiling” de Billie vacances.

Plusieurs noms de célébrités ont été devinés avant la révélation de Gnome, notamment Dustin Hoffmann, Mel Brooks, Tony Bennettet Robert de niro. Panéliste Robin Thicke pensait qu’il n’y avait aucun moyen que le Gnome ne soit pas Dustin. Ils avaient tous tort – c’était Dick depuis le début!

L’homme de 97 ans avait un certain nombre d’indices évidents sur son identité dans ses paquets d’indices. Les parapluies étaient un clin d’œil à son rôle dans Mary Poppins. Il a également mentionné qu’il avait travaillé avec Lin-Manuel Miranda et la fin Robin Williams.

Après la grande révélation, la foule a éclaté en applaudissements. “C’est l’artiste le plus chevronné et le plus décoré que nous ayons eu dans notre émission”, a déclaré l’animateur Nick Canon a dit. Tous les panélistes ont ovationné Dick. Nicole Scherzinger a commencé à pleurer. “Le monde entier t’aime tellement. C’est un honneur de vous avoir », a-t-elle dit à travers les larmes. Ken Jeong a déclaré que c’était la “plus grande révélation de tous les temps” et a déclaré que Dick l’avait inspiré à devenir comédien.

Dick a admis qu’il faisait “vraiment sombre” à l’intérieur du costume de Gnome. Il a dit qu’il « ne pouvait rien voir » pendant qu’il se produisait sur scène. Dick a plaisanté en disant qu’il « aimait » que les panélistes pensaient qu’il était De Niro ! Il s’est même lancé dans la chanson. La légende vivante a commencé à chanter l’emblématique “Supercalifragilisticexpialidocious” de Mary Poppins avec Nick et les panélistes. Quel moment vraiment mémorable dans Le chanteur masqué histoire!

La carrière de Dick s’étend sur 7 décennies au cinéma, à la télévision et sur scène. Plus de 50 ans après avoir joué dans Mary Poppinsl’acteur a fait une apparition dans la suite de 2018 Le retour de Mary Poppins. Nouveaux épisodes de Le chanteur masqué la saison 9 sera diffusée les mercredis sur FOX.

