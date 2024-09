Dick Van Dyke espère que le « rire » sera son héritage aux Creative Arts Emmys

Dick Van Dyke célébrait ce soir sa grande victoire aux Creative Arts Emmy Awards pour la meilleure série de variétés pour Dick Van Dyke : 98 ans de magie lorsqu’il a commencé à danser sur scène à peine trois mois avant son 99e anniversaire.

L’émission spéciale de CBS, qui rendait hommage à sa carrière légendaire, a été diffusée en décembre. Le projet est actuellement disponible en streaming sur Paramount+.

« Pour le rire, pour avoir fait rire les gens pendant 75 ans. Je suis dans le métier depuis 75 ans », a déclaré Van Dyke dans les coulisses de la cérémonie de remise des prix, expliquant comment il espère que l’on se souviendra de lui. « Je n’arrive pas à croire que je suis toujours là et que je joue. Je cherche du travail si quelqu’un me le demande », a plaisanté Van Dyke.

Au cours de sa longue carrière, Van Dyke a joué dans de nombreux projets sur scène et à l’écran. Parmi eux, on compte notamment Mary Poppins (1964), Chitty Chitty Bang Bang (1968), Au revoir, Birdie (1963) et sa préférée, la série télévisée Le spectacle de Dick Van Dyke.

« Les 5 ans après Le spectacle de Dick Van Dyke « C’était la rencontre la plus amusante que j’ai jamais eue. C’était un plaisir de venir travailler », a-t-il déclaré. « C’était ce groupe : [co-stars] Marie [Tyler Moore]Morey [Amsterdam] et Rosie [Marie]. On s’est bien amusés tous les jours. La moitié de l’émission était improvisée. On l’a fait devant un public, ce qui n’est pas le cas de la plupart des sitcoms, et ça fait toute la différence. Vous savez quoi ? Notre bande-son est maintenant louée à d’autres sitcoms, ce qui signifie beaucoup pour moi.

Pour son interprétation de Rob Petrie dans la comédie à succès de CBS créée par Carl Reiner, Van Dyke a remporté trois Primetime Emmy Awards, dont son tout premier. « Qui aurait pu s’y attendre à mon âge ? La concurrence était telle », a-t-il déclaré. « Peut-être qu’il y avait un peu de sentimentalité dans cette récompense. Je déteste le dire, mais c’était probablement le cas », a déclaré Van Dyke avec un large sourire effronté.

Van Dyke a partagé de nombreuses blagues sur sa mortalité ce soir, comme dans son discours de remerciement lorsque son émission spéciale sur CBS a reçu la statuette du meilleur programme de variété. « J’ai invité tout le monde à mon hommage. Je n’ai pas encore de date mais je ne me sens pas très bien », a-t-il plaisanté.

Le lauréat d’un Emmy, d’un Grammy et d’un Tony n’est plus qu’à un prix d’atteindre le statut EGOT, un Oscar. « À titre posthume, peut-être », a-t-il plaisanté à propos d’une possible date à laquelle il recevrait son Oscar. Sa femme, Arlene, était à ses côtés sur scène, partageant les rires.

Pour les futures générations de comédiens, il laisse derrière lui un héritage de comédie et les conseils suivants.

« Il faut persévérer. On va passer par des moments difficiles et de nombreuses auditions, mais il faut persévérer. Il faut être patient si on a confiance en soi. Il est très important de croire qu’on peut y arriver. Je ne sais pas comment j’ai fait, pour être honnête », a conclu Van Dyke.