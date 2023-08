Dick Van Dyke découvre un nouveau passe-temps à 97 ans : « Il n’est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau »

Dick Van Dyke trouve toujours de nouvelles façons d’impressionner à 97 ans.

L’acteur vétéran a partagé une vidéo de lui-même profitant de sa première leçon de ukulélé sur Instagram, s’entraînant avec un ami et écoutant un instructeur.

« Ma première leçon de ukulélé avec @getstartedplayingukulele », a-t-il écrit dans la légende. Il a également tagué sa femme, Arlene Silver, disant que c’était sa troisième leçon jusqu’à présent.

« Il n’est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau », a-t-il ajouté.

Les fans ont republié la vidéo avec des commentaires, que Van Dyke a partagés sur ses histoires Instagram.

« Un mot : Légende », a écrit un fan.

« Monsieur, vous êtes une source d’inspiration ! Quel énorme cadeau pour notre monde ! » jaillit un autre.

« Qu’avons-nous fait pour mériter un tel trésor national », a ajouté un autre.

Van Dyke continue d’être une personnalité énergique et enthousiaste. Plus tôt cette année, il a séduit le public en apparaissant dans « The Masked Singer » et devrait jouer dans un prochain film intitulé « Capture the Flag », sur un groupe de vétérinaires en compétition pour le privilège de lever le drapeau dans leur quartier chaque matin. .

Il attribue également à sa femme Silver, qui a 46 ans sa cadette, l’aide à le garder vif.

« Avoir une belle jeune femme qui a la moitié de mon âge pour s’occuper de moi, ça marche », a-t-il plaisanté à propos de sa longévité.

En mars, la star de « Bye Bye Birdie » a inquiété les fans après avoir été impliqué dans un accident de voiture et avoir subi des blessures modérées.

Mais même cela ne l’a pas ralenti. Des caméras l’ont surpris dans un bureau avec Silver, et il a fait des blagues sur l’accident.

« J’ai deux points de suture ici, » dit-il en montrant les points de suture sur sa lèvre inférieure. « A part ça, ça m’a juste rendu un peu plus stupide, je suppose. »

« J’ai 97 ans. Tous mes amis sont morts », a-t-il ajouté. « Je m’amuse encore. »