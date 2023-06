Dick Van Dyke célèbre la fête des pères avec ses enfants et ses petits-enfants – Hollywood Life

Dick Van Dyke passé une fabuleuse fête des pères. L’acteur, 97 ans, a partagé une vidéo idiote de sa famille essayant de prendre une photo ensemble tout en célébrant cette journée spéciale. Dans sa légende, Dick a déclaré à quel point il était heureux de passer la fête des pères avec ses enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants. En tant que père fier, il s’est qualifié de « garçon très chanceux ».

Dans la vidéo, Dick était assis au milieu du canapé, tandis que sa petite-fille était assise à côté de lui et que certains de ses enfants et petits-enfants se tenaient derrière lui. Sa fille s’est également assise à ses côtés et a fait une drôle de tête. À la fin du clip, il a plaisanté: « Qui est ce petit homme au milieu? » Il a fait un large sourire avec sa famille sur la deuxième photo. Il a complété le set avec une vidéo de sa vue sur la plage.

Le Mary Poppins La star a parlé de sa famille dans une douce légende. « Je n’avais jamais réalisé quand j’avais des enfants pour la première fois ce que je commençais. Mais, je suis étonné et reconnaissant d’avoir vécu assez longtemps pour passer la fête des pères avec certains de mes enfants, petits-enfants ET arrière-petits-enfants !! Toutes des personnes merveilleuses et non toxiques », a-t-il écrit. « Et de tout partager avec mon plus beau cadeau [Arlene Silver] dans notre féerie magique Vandy Manor.”

Dick est papa de quatre enfants adultes avec son ex-femme Margie Willet, avec qui il a été marié de 1948 à 1984. Ses enfants sont Christian, Barry, Stacy, et Carrie Beth. Il a également au moins sept petits-enfants. Le Au revoir Birdie l’acteur a épousé sa deuxième femme Arlene en 2012. Même à 97 ans, Dick a continué à travailler, apparaissant même sur Le chanteur masqué, révélé en février. Il a crédité sa femme de l’avoir aidé à rester jeune et plein d’énergie. « Avoir une belle jeune femme qui a la moitié de mon âge pour prendre soin de moi – ça marche », a-t-il déclaré dans une interview en février avec Yahoo. « Mon attitude positive, je la tiens de ma femme. »

