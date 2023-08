Dick Van Dyke, 97 ans, joue du ukulélé pour la première fois – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Éric Charbonneau/Shutterstock

Dick Van Dyke a 97 ans et il vit toujours pleinement sa vie. L’acteur et comédien emblématique a partagé une vidéo Instagram le lundi 21 août pour montrer sa première fois à jouer du ukulélé. Dick a appris à travailler l’instrument alors qu’il était assis sur une chaise à côté de son ami qui jouait avec son propre ukulélé. Le Mary Poppins star a demandé à un instructeur, « Où est le F? », alors qu’il appuyait sur les touches pendant la session de musique. Dans sa légende, Dick a écrit : « Ma première leçon de ukulélé avec @getstartedplayingukulele. Le troisième de @bijoubox. Il n’est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau.

Dick est toujours aussi aventureux dans sa vie et il n’a que trois ans avant d’avoir 100 ans. Il est apparu sur Le chanteur masqué plus tôt cette année et s’est révélé être le Gnome lors de la première de la saison 9 en février. Après que Dick ait été démasqué, le juge Nicole Scherzinger a pleuré et jailli à Dick que « le monde entier t’aime tellement. » Le père de quatre enfants a fait une interview avec Yahoo Musique après son élimination de la série et il a parlé de ce qui le maintient de bonne humeur à son âge.

« Avoir une belle jeune femme qui a la moitié de mon âge pour s’occuper de moi, ça marche ! » il a plaisanté sur sa femme de 51 ans Arlène Silver. « Mon attitude positive, je la tiens de ma femme. » Dick a également révélé qu’il s’entraînait toujours au gymnase trois jours par semaine pour rester en bonne santé. « Je conseille à tout le monde de le faire, car c’est ce qui vieillit les gens – c’est juste un raidissement et ne pas exercer leurs muscles et leurs poumons », a-t-il déclaré. « L’exercice est la réponse. »

Dick chérit chaque aspect de sa vie, y compris sa famille aimante qui comprend sa femme Arlene, ses quatre enfants adultes et ses petits-enfants. Le jour de la fête des pères plus tôt cet été, Dick a partagé une vidéo amusante de sa famille essayant de prendre une photo ensemble, et il a jailli sur ses proches dans la légende.

« Je n’avais jamais réalisé quand j’avais des enfants pour la première fois ce que je commençais », a déclaré Dick. « Mais je suis étonné et reconnaissant d’avoir vécu assez longtemps pour passer la fête des pères avec certains de mes enfants, petits-enfants ET arrière-petits-enfants !! Toutes des personnes merveilleuses et non toxiques !! » Il a également qualifié sa femme de « plus beau cadeau » et a déclaré qu’il était « un garçon très chanceux ».