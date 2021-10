Dick Van Dyke, 95 ans, a l’air en forme et en bonne santé alors qu’il quitte une séance d’entraînement avec sa femme de 50 ans — Photos

La star de « Mary Poppins », Dick Van Dyke, a prouvé qu’il était en pleine forme, alors qu’il sortait avec sa femme Arlene Silver pour un cours d’entraînement à Malibu.

Dick Van Dyke était tout sourire lorsqu’il a été aperçu en train de quitter un cours d’entraînement. L’acteur emblématique d’Hollywood aura 96 ​​ans en décembre et a l’air toujours aussi en forme et en bonne santé – voir toutes les photos ici. Il semblait être de bonne humeur alors qu’il sortait pour le cours de fitness à Malibu le 30 septembre avec sa femme Arlène Argent, 50.

Les Mary Poppins La star, qui est mariée à la maquilleuse depuis près d’une décennie, a coupé une silhouette décontractée dans un bouton blanc avec un pantalon de survêtement noir et des baskets. L’acteur né dans le Missouri, qui a commencé sa carrière de plusieurs décennies dans les années 1940, portait également une barbe et une moustache pleines. Pendant ce temps, sa femme a coupé une silhouette tout aussi décontractée dans une paire de leggings noirs, un t-shirt gris et un sweat-shirt violet. Le couple retourna à leur voiture, Dick marchant avec confiance aux côtés d’Arlene.

Le couple a rencontré pour la première fois les SAG Awards en 2005, où elle travaillait comme maquilleuse. « Je me souviens avoir vu Dick à la table du traiteur avec son nœud papillon et son grand sourire », a-t-elle déclaré au Huffington Post. «Au moment où je me suis assis, il était assis à côté de moi. Il a dit : ‘Salut, je m’appelle Dick.’ La première chose que je lui ai demandé, c’était : « Tu n’étais pas dans Mary Poppins ? Julie Andrews.

Les stars du cinéma sont restées amies au fil des ans, et elle l’a même présenté lorsque sa carrière a été célébrée lors de la 43e cérémonie annuelle des Kennedy Center Honors cette année. « Faites ce que vous aimez et vous ne travaillerez jamais un seul jour de votre vie », a déclaré Dick lors de son discours. « Tous ces chiffres m’ont rappelé à quel point je me suis amusé au fil des ans. Je ne travaillais pas pour gagner ma vie – ils me payaient pour jouer !

Il a également souligné l’importance de rester actif en vieillissant. « J’ai 95 ans. Et beaucoup de mes amis ne le feront pas », a-t-il déclaré à CBS ce matin en juin en faisant des redressements assis. « Tous les vieux là-bas, écoutez-moi, je vous le dis. Vous pouvez continuer – je danse toujours – et chanter !